UFFICIALE: infortunio in allenamento, bianconero ko

Comunicazione ufficiale di un infortunio in allenamento, il giocatore bianconero va ko: ecco il bollettino medico

Avvicinamento al weekend di campionato, in vista la quartultima giornata di Serie A con tanti match decisivi in programma. Ogni dettaglio può fare la differenza, allenatori attenti a qualsiasi elemento e di sicuro in questa fase eventuali infortuni rischiano di costare assai cari.

Dovrà fare verosimilmente fare a meno di un giocatore importante l’Udinese, che non potrà contare, contro il Napoli e forse anche per le gare successive, di Marco Silvestri. In allenamento, il portiere, stando al comunicato riportato dal club friulano, ha accusato “una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra“. Per stabilire l’esatta entità della lesione e i tempi di recupero del giocatore, occorreranno ulteriori approfondimenti clinici nei prossimi giorni,