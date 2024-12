PAGELLE E TABELLINO MILAN-STELLA ROSSA 2-1: Camarda rianima il Diavolo, Musah ingenuo

I voti e il tabellino del match di Champions League, valevole per la sesta giornata. Ecco i migliori e i peggiori di San Siro

I gol di Rafa Leao e Tammy Abraham fanno gioire Paulo Fonseca, ma che fatica per il Milan, che batte la Stella Rossa solo nel finale.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Calabria 5 – Dall’83’ Emerson Royal s.v.

Gabbia 5,5

Thiaw 6

Hernández 5,5

Fofana 7

Reijnders 6

FLOP Musah 5 – Sia da esterno che da mezzala fatica terribilmente a dare il suo apporto. Porta tanto il pallone, rallentando il gioco. Poi è protagonista in negativo della rete del momentaneo 1-1 della Stella Rossa. L’americano non può perdere la sfera in quella maniera dopo una spinta veniale. Dall’83’ TOP Camarda 7 – Il gol di Leao è prezioso. Il portoghese dimostra di essere cresciuto come attaccante e verosimilmente è il migliore in campo, ma il giovane classe 2008 dĂ la scossa ad un Diavolo impaurito e ad un San Siro che temeva il peggio. Il dieci non se la prenderĂ di certo se la palma va all’italiano. Solo un miracoloso Gutesa, d’altronde, gli nega la gioia del gol, che sarĂ poi di Abraham, ma per almeno il 70% la rete è tutta sua. La grande gioia, ne siamo certi, arriverĂ presto.

Loftus-Cheek 5,5 – Dal 25′ Chukwueze 5,5

Leao 7

Morata 5,5 – Dal 27′ Abraham 6,5

All. Fonseca 6

STELLA ROSSA

Guteša 6,5

Mimović 5 – Dal 75′ Kanga s.v.

Djiga 5

Spajic 5,5

Seol 6

Krunic 5,5

Elxnik 6

Silas 6

Maksimovic 6 – Dal 60′ Radonjic 7,5

Milson 6

Ndiaye 5,5 – Dall’85’ Duarte s.v.

All. Milojevic 6

TABELLINO

MILAN-STELLA ROSSA 2-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Pavlović, E. Royal, Terracciano, Tomori; Abraham, Camarda, Chukwueze. All.: Fonseca.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Guteša; Mimović, Djiga, Spajić Seol; Krunić, Elšnik; Silas, Maksimović, Milson; Ndiaye. A disp.: Glazer, M. Ilić; Drkušić, Leković, Rodić; Gomes, L. Ilić, Ivanić, Kanga, Katai, Radonjić; Duarte. All.: Milojević.

GOL: 43′ Leao (M), 68′ Radonjić (S), 88′ Abraham (M)

AMMONITI: 32′ Krunic (S), 44′ Theo Hernandez (M)

ESPULSI:

Arbitro: Gil Manzano (ESP).

Spettatori: 53.717