Addio Inzaghi: “Allegri nuovo allenatore dell’Inter”

Il tecnico nerazzurro è finito nel mirino di club inglesi e arabi, il sostituto è già pronto: è l’ex Juventus

Un finale di stagione da vivere con il fiato sospeso, tra la pazza idea di vincere tutto ciò che c’è in ballo e l’incubo di restare a mani vuote. Gli ultimi mesi di stagione dell’Inter (considerando anche il Mondiale per club) saranno così, da vivere senza fiato e senza riposo. Primi in classifica, in semifinale di coppa Italia, in vantaggio con il Bayern Monaco dopo l’andata dei quarti di Champions: le prospettive sono incoraggianti, ma bisognerà tenere duro nel tour de force di fine stagione per non veder svanire i sogni proprio sul più bello.

Sogna anche Simone Inzaghi, consapevole che gran parte del merito della stagione dell’Inter è suo. Il tecnico piacentino sta riuscendo a far rendere al meglio la rosa, con qualche inevitabile battuta d’arresto visti i molteplici impegni. Ecco allora che il nome dell’allenatore è diventato appetibile anche al di fuori dell’Italia e non sorprende che si parli di un suo addio all’Inter.

Uno scenario di cui Inzaghi, ora, non vuole parlare, con il rinnovo possibile al termine della stagione. Ma cosa accadrebbe se si chiudesse a zero titoli? L’Inter confermerebbe la fiducia all’allenatore? E cosa farebbe lui, al contrario, se dovesse ottenere il massimo possibile e ricevere offerte economicamente allettanti dall’estero?

Calciomercato Inter, Allegri al posto di Inzaghi

Una domanda a cui risponde Alberto Cerruti, giornalista della Gazzetta dello Sport, nel corso di una trasmissione su SBA Sport.

Cerruti ha spiegato che Inzaghi è concentrato attualmente sulla sua squadra e non vuole parlare del futuro, ma anche che ci sono offerte ufficiali dall’Al Hilal e dalla Premier League. “Non ha risposto alle offerte – ha affermato il giornalista – Inzaghi è concentrato sulle partite della sua squadra e non vuole parlare del suo futuro”.

L’idea però è che il suo profilo sia più ‘caldo’ in direzione Saudi Pro League rispetto a quello di Allegri “che ha una personalità complicata” spiega Cerruti. Anche perché proprio Allegri potrebbe essere l’erede di Inzaghi: “Già in passato Allegri ha rappresentato la prima scelta di Marotta. Se Inzaghi non vince e va via dall’Inter, il nuovo allenatore sarà Allegri”.