Esclusione ufficiale e Milan al Mondiale per Club: cosa succede

I rossoneri si aggiungerebbero a Inter e Juventus, inserite rispettivamente nel Gruppo E e G

Anche il Milan al Mondiale per Club di scena negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio? L’indiscrezione di queste ore fa emergere uno scenario impensabile fino a qualche settimana fa.

È ufficiale da fine marzo scorso l’esclusione del Leon dalla prima edizione del Mondiale per Club con il nuovo formato da otto gironi. Il club messicano è stato fatto fuori perché si è scoperto avere il medesimo proprietario di un’altra squadra messicana partecipante anch’essa al torneo, ovvero il Pachuca.

Il Leon ha provato a mettersi in regola con un trust, ma non è bastato per annullare la decisione presa dalla FIFA per violazione del regolamento sulla multiproprietà. Il posto del Leon è stato rivendicato dagli americani del Los Angeles FC, dai costaricensi Alajuelense e da un altro club messicano, il Club America.

Secondo alcune indiscrezioni, però, il vuoto lasciato dalla squadra in cui milita l’ex Real James Rodriguez potrebbe essere anche preso da una società europea. Per ‘El gol digital’ questa squadra potrebbe essere il Barcellona, il quale verrebbe inserito nel torneo per i suoi notevoli successi sportivi nella storia recente del calcio. In sostanza per il suo glorioso passato, come avvenuto per altri club iscritti al Mondiale orchestrato dal presidente Infantino.

Mondiale per Club, un club europeo al posto del Leon? Ecco perché il Milan

Se la scelta dovesse davvero ricadere su un club UEFA dal passato glorioso, recente e non, ecco che il massimo organismo calcistico mondiale potrebbe prendere in considerazione anche il Milan, nella cui bacheca si possono trovare – tra i tanti trofei – la bellezza di 7 Champions League (2 in più dei blaugrana) e 19 Scudetti. Per un totale di 50 titoli, insomma nulla da invidiare al Barcellona.

Il Milan sarebbe il terzo club italiano della manifestazione che si disputerà subito dopo la fine della stagione. Come noto gli altri due, entrati per meriti sportivi, sono Inter e Juventus. I nerazzurri sono stati sorteggiati nel Gruppo E, con River Plate, Monterrey (dove gioca Sergio Ramos) e Urawa Red Diamonds. I bianconeri, invece, nel Gruppo G con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain.