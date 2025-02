Mondiale per Club, il calendario completo: quando giocano Inter e Juventus

Il torneo si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio: nerazzurri e bianconeri al via, tutte le partite dalla fase a gironi a quella ad eliminazione diretta

Il via è previsto per il 14 giugno, la finale quasi un mese dopo, il 13 luglio. Sono le date del Mondiale per club che si terrà quest’anno negli Stati Uniti.

Il torneo, fortemente voluto dal presidente della Fifa Gianni Infantino, vedrà al via anche Inter e Juventus inserite rispettivamente nel gruppo E (con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds) e gruppo F (con Manchester City, Wydad e Al-Ain). I nerazzurri debutteranno il il 18 giugno contro il Monterrey, mentre i bianconeri il giorno successivo contro l’Al-Ain.

Questi gli otto gironi

GRUPPO A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

GRUPPO B: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle

GRUPPO C: Bayern Monaco, Benfica, Boca Juniors, Auckland

GRUPPO D: Flamengo, Chelsea, Leon, ES Tunis

GRUPPO E: River Plate, Inter, Monterrey, Urawa Red Diamonds

GRUPPO F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns

GRUPPO G: Manchester City, Juventus, Wydad Casablanca, Al-Ain

GRUPPO H: Real Madrid, Salisburgo, Al Hilal, Pachuca

Come detto il calendario prevede il debutto il 14 giugno, mentre la finale ci sarà il 13 luglio

Mondiale per Club, il calendario con tutte le partite

Sabato 14 giugno

Alahly Fc-Inter Miami

Domenica 15 giugno

Bayer Monaco-Auckland City

PSG-Atletico Madrid

Lunedì 16 giugno

Palmeiras-Porto

Botafogo-Seattle Sounders

Chelsea-Club Leon

Martedì 17 giugno

Boca Juniors-Benfica

Flamengo-Espérance Spotive de Tunisie

Fluminense-Borussia Dortmund

River Plate-Urawa Red Diamonds

Mercoledì 18 giugno

Ulsan-Mamelodi Sundowns

Monterrey-Inter ore 3 italiane

Manchester City-Wydad

Real Madrid-Al Hilal

Giovedì 19 giugno

Pachuca-Salisburgo

Al Ain-Juventus ore 3

Palmeiras-Al Ahly

Inter Miami-Porto

Venerdì 20 giugno

Seattle Sounders-Atletico Madrid

PSG-Botafogo

Benfica-Auckland City

Flamengo-Chelsea

Sabato 21 giugno

Club Leon-Espérance Spotive de Tunisie

Bayer Minaco-Boca Juniors

Mamelodi-Borussia Dortmund

Inter-Urawa Red Diamonds ore 21 italiane

Domenica 22 giugno

Fluminense-Ulsan

River Plate-Monterrey

Juventus-Wydad ore 18

Real Madrid-Pachuca

Lunedì 23 giugno

Salisburgo-Al Hilal

Manchester City-Al Ain

Seattle Sounders-PSG

Atletico Madrid-Botafogo

Martedì 24 giugno

Inter Miami-Palmeiras

Porto-Al Ahly

Auckland City-Boca Juniors

Benfica-Bayer Monaco

Mercoledì 25 giugno

Club Leon-Falmengo

Espérance Spotive de Tunisie-Chelsea

Bprussia Dortmund-Ulsan

Mameolodi-Fluminense

Giovedì 26 giugno

Inter-River Plate ore 3 italiane

Urawa Red Diamons-Monterrey

Juventus-Manchester City ore 21

Wydad-Al Ain

Venerdì 27 giugno

Al Hilal-Pachuca

Salisburgo-Real Madrid

La fase ad eliminazione diretta del Mondiale per club inizierà il 28 giugno e si concluderà con la finale il 13 luglio. Accederanno agli ottavi le prime due classificate di ogni raggruppamento.

Ottavi di finale

Dal 28 giugno al 2 luglio

Quarti di finale

venerdì 4 e sabato 5 luglio

Semifinali

martedì 8 e mercoledì 9 lugllio

Finale

domenica 13 luglio