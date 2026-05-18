È fatta per il clamoroso ritorno di Mourinho: i dettagli

Accordo su base biennale: mancano solo le firme

Le smentite erano solo di facciata, la verità è che José Mourinho aveva già dato il suo totale benestare al ritorno. Al clamoroso ritorno tredici anni dopo l’addio.

Mourinho sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Fabrizio Romano dà per concluso l’accordo tra il tecnico portoghese e il club presieduto da Florentino Perez, il quale voleva a tutti i costi ingaggiare un allenatore di grande esperienza capace, in teoria, di rimettere ordine a uno spogliatoio in pieno caos dopo la ‘scommessa’ (persa) Xabi Alonso e il disastroso interregno di Arbeloa.

La scelta è ricaduta quasi subito sull’ex Mourinho, per il quale è stato pressoché impossibile dire no alla chiamata del Real. In attesa delle firme, ecco l’intesa su base biennale con tanti saluti al Benfica, che gli aveva proposto il rinnovo nonostante la mancata qualificazione alla Champions.

Mourinho come 16 anni fa: dovrà interrompere il dominio del Barcellona

Il 63enne di Setubal atterrerà a Madrid dopo l’ultima della Liga contro l’Athletic Bilbao, per apporre il suo autografo sul contratto con le ‘Merengues’, già guidate dal 2010 al 2013. Tre anni e tre titoli: un campionato, una Coppa di Spagna e una Supercoppa.

Come sedici anni fa, dopo il Triplete con l’Inter e oggi il doblete sempre dell’Inter ma di Chivu, lo ‘Special One’ dovrà porre fine al dominio – almeno in Spagna – degli odiati rivali del Barcellona.