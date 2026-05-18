Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

È fatta per il clamoroso ritorno di Mourinho: i dettagli

Foto dell'autore

Accordo su base biennale: mancano solo le firme

Le smentite erano solo di facciata, la verità è che José Mourinho aveva già dato il suo totale benestare al ritorno. Al clamoroso ritorno tredici anni dopo l’addio.

Grafica Mourinho
È fatta per il clamoroso ritorno di Mourinho: i dettagli (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

Mourinho sarà il prossimo allenatore del Real Madrid. Fabrizio Romano dà per concluso l’accordo tra il tecnico portoghese e il club presieduto da Florentino Perez, il quale voleva a tutti i costi ingaggiare un allenatore di grande esperienza capace, in teoria, di rimettere ordine a uno spogliatoio in pieno caos dopo la ‘scommessa’ (persa) Xabi Alonso e il disastroso interregno di Arbeloa.

La scelta è ricaduta quasi subito sull’ex Mourinho, per il quale è stato pressoché impossibile dire no alla chiamata del Real. In attesa delle firme, ecco l’intesa su base biennale con tanti saluti al Benfica, che gli aveva proposto il rinnovo nonostante la mancata qualificazione alla Champions.

Mourinho come 16 anni fa: dovrà interrompere il dominio del Barcellona

Il 63enne di Setubal atterrerà a Madrid dopo l’ultima della Liga contro l’Athletic Bilbao, per apporre il suo autografo sul contratto con le ‘Merengues’, già guidate dal 2010 al 2013. Tre anni e tre titoli: un campionato, una Coppa di Spagna e una Supercoppa.

Come sedici anni fa, dopo il Triplete con l’Inter e oggi il doblete sempre dell’Inter ma di Chivu, lo ‘Special One’ dovrà porre fine al dominio – almeno in Spagna – degli odiati rivali del Barcellona.

2886

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

2 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 23%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1