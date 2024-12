Thiago Motta difende Koopmeiners e gioisce: “Vittoria dell’anima”

L’allenatore della Juventus ha parlato dopo l’importante vittoria Champions contro il Manchester City: le sue dichiarazioni

Vittoria fondamentale per la Juventus contro il Manchester City. I bianconeri si impongono per 2-0 e restano in corsa per un posto tra le prime otto.

Nel post gara, intervenuto a ‘Prime Video’, ha parlato Thiago Motta: “È una vittoria dell’anima, ma anche con la testa e la voglia di fare le cose bene. Sapevamo che dovevamo abbassarci quasi sempre e poi andare insieme in attacco. È una vittoria meritata, complimenti a tutto il gruppo e anche allo staff medico che sta lavorando tantissimo”.

KOOPMEINERS – “Perché non ho tolto Koopmeiners? Weston può fare tutto. E’ difficile togliere Koopmeiners dal campo perché orienta la squadra e trasmette le cose che dobbiamo fare. McKennie ha grande qualità tecnica e inserimento e quando arriva dalla seconda linea è ancora più pericoloso. Sono contento per lui e per tutti i giocatori”.

Juventus-Manchester City, Thiago Motta: “Vedremo per il regalo di Natale”

VLAHOVIC – “Dobbiamo pensare a stasera, ogni partita è diversa in Champions. Vlahovic viene aiutato se salgono in tanti e lui non ha tutta la tensione addosso a lui. Abbiamo vissuto le emozioni più belle, ma non so se è la partita più bella della stagione”.

REGALO DI NATALE – “Quando arriverà il momento vedremo, la cosa importante è che siamo tutti in sintonia. Sappiamo di cosa abbiamo bisogno e siamo sulla stessa linea e la stessa filosofia con la società”.

GUARDIOLA – Nel post gara ha parlato anche Pep Guardiola, sempre a ‘Prime Video’, commentando il match ed il rischio che il City non passi il turno: “Abbiamo giocato molto bene, ci è mancato l’ultimo passaggio e siamo stati puniti dalle ripartenze. Complimenti alla Juventus. Qualificazione a rischio? Andremo a Parigi per cercare di vincere e poi abbiamo l’ultima partita in casa. Da questo periodo si esce giocando come oggi, vincere ci darà più fiducia. I ragazzi danno tutto. Come calciatore anche ho perso tante volte. L’eccezionalità è vincere undici campionati su quattordici. Complimenti a Thiago Motta, glieli ho fatti anche in campo”.