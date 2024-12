“Uno scandalo”: Juve-City, scoppia il caso Koopmeiners

Il centrocampista olandese protagonista suo malgrado nel corso della sfida Champions tra bianconeri e inglesi

Il gol contro il Bologna come un lampo, un piccolo raggio di luce dopo un avvio di stagione molto difficile. Teun Koopmeiners è stato il colpo di mercato più costoso per la Juventus, ma sul campo il rendimento non ha rispettato le aspettative.

Complice anche problemi di natura fisica, il centrocampista olandese non è stato in grado di garantire quel salto di qualità che ci si aspettava da lui. Una sola rete, quella contro il Bologna appunto, che si sperava potesse rappresentare la scintilla per accendere la sua stagione. Così non è stato, almeno dando uno sguardo a quel che sta accadendo in Juventus-Manchester City, gara valida per la sesta giornata di Champions League.

Dopo un primo tempo deficitario, i tifosi si sono scagliati contro Koopmeiners, con la sua prestazione giudicata “oscena”, tanto che qualcuno azzarda: “Con lui stiamo giocando in 10”.

Ormai sono quasi sicuro che sia solo un sosia…. #koopmeiners — George Best (@francescosim83) December 11, 2024

Spero di sbagliarmi ma sino ad oggi l’Atalanta ci ha rifilato un pacco pazzesco! #koopmeiners #JuveManCity #FinoAllaFine — noodless (@noodless67) December 11, 2024

In tanti hanno criticato la sua prestazione e sono arrivati a definirlo un ‘pacco’ rifilato dall’Atalanta quest’estate.

Arrivato per una cifra di sessanta milioni di euro, bonus compresi, Koopeminers anche questa sera ha fornito una prestazione non in linea con le grandi attese che c’erano sul suo conto.

Del resto, la trattativa per portarlo alla Juventus ha tenuto banco tutta l’estate e il suo acquisto era stato salutato come un vero e proprio colpaccio in grado di spostare gli equilibri del campionato. Quello che finora non è accaduto ed allora ecco piovere critiche sul suo capo con i tifosi che lo hanno già bollato come una delusione. Il campo potrà sistemare le cose: alla prima buona prestazione, i tifosi juventini che oggi criticano Koopmeiners si trasformeranno nei suoi primi fan. È il bello (o forse il brutto) del calcio in epoca social.