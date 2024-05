Bufera Inter dopo lo scudetto: “mercato bloccato”

Archiviata la vittoria dello scudetto l’Inter pensa già alla prossima stagione. La programmazione parte da lontano, ma sul mercato non mancano i potenziali problemi

L’Inter quest’anno ha portato al culmine massimo un lavoro costruito nel corso degli ultimi anni. Vittoria di un campionato dominato dall’inizio alla fine e qualche rimpianto per un percorso Champions che avrebbe potuto dare qualche soddisfazione in più.

L’annata dei nerazzurri è entrata ad ogni modo nella storia per una seconda stella cucita sul petto e conquistata con enorme merito attraverso l’ottimo lavoro di tutto: dirigenza, staff tecnico e calciatori. Ora però, al netto delle ultime gare ufficiali da giocare, i nerazzurri pensano già al prossimo futuro che passa da un calciomercato non semplice e dalla situazione economica sempre da monitorare della società.

Tra i calciatori messi nel mirino dall’Inter per la prossima sessione estiva c’è anche Albert Gudmundsson che sta vivendo un’annata fenomenale al Genoa. L’islandese ha trovato la sua definitiva consacrazione portando in dote un exploit da 16 gol e 4 assist che non può di certo lasciare insensibili le big. Eppure il nome del fenomeno genoano porta a galla un problema non da poco per la gestione del calciomercato interista.

Calciomercato Inter, in salita anche Gudmundsson: difficoltà Zhang

A fare il punto della situazione è ‘Tuttosport’ che sottolinea come anche Gudmundsson possa allontanarsi a causa di una situazione particolare che pone paletti sul mercato in entrata dei nerazzurri.

“Sapete benissimo la difficoltà di fare certe operazioni in Italia..”, aveva detto Ausilio in merito all’islandese. Una frase che lascia intendere la situazione che aleggia per l’Inter sul mercato italiano. Nella camera di compensazione della Lega Serie A viene evidenziato che se una società ha saldo negativo in merito alle operazioni di calciomercato in Italia, questa deve poi fornire delle garanzie di copertura tramite denaro contante o fideiussioni. Si tratta di una situazione che dall’Inter non intendono esplorare.

Suning quindi segue questa strada ritrovandosi per certi versi ‘bloccato’ su tale operazioni di Serie A, a differenza di quanto accade invece con l’estero.