Thiago Motta non cerca alibi, ‘lancia’ Weah e spiega: “Soulé mi ha chiesto di non giocare”

Intervistato nel post partita della sfida contro il Norimberga, Thiago Motta ha toccato diversi temi dopo il KO maturato in amichevole

Imballata dai tanti carichi di lavoro, la Juventus di Thiago Motta è stata letteralmente spazzata via dal Norimberga nel gioco e nel risultato. Lenti e ancora troppo compassati, i bianconeri non sono riusciti quasi mai a tenere in mano il pallino del gioco, finendo in balia delle trame di gioco avversarie.

Intervistato nel post partita, Thiago Motta non ha comunque fatto drammi. Pur evidenziando le difficoltà riscontrate dalla sua squadra, il tecnico della Juventus si è mostrato piuttosto soddisfatto della preparazione effettuato e dell’impatto avuto dai giovani con la nuova realtà: “Non siamo riusciti ad entrare nel gioco e a controllarlo. All’inizio del secondo tempo è andata molto meglio. Saremmo dovuti andare a trovare il pareggio e secondo me in quel modo la partita sarebbe cambiata. Ma non è un alibi, credo che si debba e si possa fare meglio. In generale, al di là del risultato, abbiamo fatto una buona preparazione. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene; meglio nel secondo tempo, a tratti. Con il prosieguo della partita, però, ci siamo disorganizzati andando avanti, lasciando agli avversari la chance di trovare spazi”.

A calamitare l’attenzione mediatica, però, sono anche e soprattutto le voci di calciomercato. Sotto questo punto di vista, chiusa la trattativa per il suo passaggio alla Roma, Soulé non è sceso in campo nell’ultima amichevole della Juventus. A spiegare la decisione, svelando un interessante retroscena, è stato lo stesso Thiago Motta: “Soulé mi ha chiesto di non partecipare all’amichevole e mi è sembrato giusto rispettare la sua decisione. Ma non ho alcun dubbio: costruiremo una squadra competitiva, i nuovi arriveranno al momento giusto”. Infine una chiosa su Weah: “Non ho l’idea di farlo giocare terzino, ma so che posso contare sulla sua disponibilità”.