Lampo da oltre 50 milioni, batosta Juventus: così salta tutto

Calciomercato Juventus, nuove indiscrezioni su uno dei profili accostati con più insistenza ai bianconeri nelle scorse ore. Gli scenari

Dopo aver avviato la seconda parte del ritiro in Germania, la Juventus ha perso in maniera rovinosa contro il Norimberga. Imballata dai carichi di lavoro dei primi allenamenti, la compagine di Thiago Motta non è riuscita a reagire all’iniziale svantaggio, rovinando la propria prestazione con un finale di gara assolutamente rivedibile. Ad ogni modo, a calamitare l’attenzione mediatica in casa bianconera, sono anche e soprattutto le voci di calciomercato.

Un dettaglio tutt’altro che trascurabile visto che, sia in entrata che in uscita, la Juventus è una tra le big più attive del nostro campionato. Definite le operazioni Huijsen e Soulé, la ‘Vecchia Signora’ sta stringendo i tempi per Todibo e Koopmeiners. Nel frattempo, però, Cristiano Giuntoli ha cominciato a tessere la tela in vista di un nuovo innesto per la corsia destra, in attesa del futuro di Federico Chiesa che in questo momento rappresenta un rebus ancora tutto da sciogliere. Nel ruolo di esterno destro non sono pochi i profili inseriti nella lista dei desideri della Juventus. Dopo aver sondato la pista Sancho, per il quale il Manchester United non ha ancora aperto alla proposta di un prestito con riscatto vincolato, i bianconeri hanno avviato ormai da settimane contatti anche per Adeyemi.

Calciomercato Juventus, dalla Germania: il Borussia Dortmund chiede oltre 50 milioni per Adeyemi

Obiettivo concreto della Juve, Adeyemi piace e non poco all’area mercato bianconera. Come evidenziato da calciomercato.it, lo stesso Giuntoli ha avuto un incontro con il papà/agente del calciatore per provare a trovare terreno fertile per imbastire una trattativa che comunque si preannuncia tutt’altro che agevole.

Come vi avevamo anticipato, il Borussia Dortmund non ha però alcuna intenzione di cedere il proprio gioiello e ne avallerebbe l’addio solo a fronte di un’offerte irrinunciabile. Secondo quanto riferito dalla BILD, il Borussia entrerebbe nell’ordine di idee di intavolare l’eventuale trattativa per Adeyemi – che dall’Inghilterra hanno accostato anche all’Aston Villa – soltanto a fronte di un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. Un vero e proprio avviso ai naviganti che potrebbe orientare le prossime mosse della Juventus. Nel caso in cui il club tedesco dovesse continuare a fare muro e non abbassare le proprie pretese, infatti, Giuntoli sarebbe chiamato ad orientare altrove i propri interessi. L’obiettivo numero uno dell’estate della ‘Vecchia Signora’, non dimentichiamolo, continua ad essere quel Teun Koopmeiners individuato da tempo come ciliegina sulla torta di una campagna acquisti che sta letteralmente rivoluzionando l’organico a disposizione di Thiago Motta. Staremo a vedere cosa succederà.