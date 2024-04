Napoli aspetta Conte, tre opzioni come alternativa: i dettagli | CMIT

Il Napoli aspetta ancora Antonio Conte, ma restano aperte anche altre tre opzioni come alternativa: scopri tutti i dettagli sul futuro della panchina azzurra

Ancora una volta fischi, sembra ormai un copione che si ripete quello scritto dal Maradona. Il Napoli ha sprecato l’ennesima chance di rimanere agganciato all’ultimissimo treno Champions, che già prima della partita con il Frosinone sembrava ormai un traguardo molto lontano.

Nulla di fatto neanche in questo caso, con un 2-2 finale che non accontenta affatto i tifosi azzurri, ancora una volta spettatori di una gara deludente soprattutto per il risultato. La fase difensiva dei partenopei è stata protagonista degli ennesimi errori che hanno portato alla doppietta di Cheddira, la prima per lui in Serie A.

Ora il quinto posto dista 6 punti, ma la Roma ha una partita in meno e l’Atalanta sesta, momentaneamente a +1, dovrà giocarne addirittura ancora due di gare. La squadra di Calzona ha gli stessi punti della Lazio, ma si ritrova all’ottavo posto, che significherebbe Conference League nella prossima stagione.

Napoli, il sogno è Conte ma restano vive 3 opzioni: i dettagli

A proposito della prossima stagione, il primo grande cambiamento che vivrà il Napoli sarà quello della panchina. Sono settimane decisive per capire chi sarà il tecnico dei partenopei a partire dall’estate e gli scenari, al momento, sono molteplici.

Il nome più gradito dalla piazza è sicuramente quello di Antonio Conte, che è l’obiettivo principale anche del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, continuerà ad attendere una risposta dall’allenatore leccese, corteggiato ormai da 7 mesi.

Con il futuro della Juventus che appare nelle mani di Thiago Motta, Conte potrebbe realmente approdare in azzurro, ma dovrà prima convincersi della proposta ricevuta e del possibile progetto che avrebbe nel capoluogo campano. La scelta accontenterebbe anche il possibile futuro direttore sportivo della squadra, Giovanni Manna.

Il d.s. non sembra allo stesso modo sicuro dell’altro nome vicino alla panchina del Napoli e parliamo chiaramente di Vincenzo Italiano. Come riportato su queste pagine nelle scorse settimane, l’attuale allenatore della Fiorentina piace molto a De Laurentiis, ma non convincerebbe pienamente né la futura dirigenza, né i tifosi.

Delle 3 alternative a Conte, comunque, resta la più plausibile, anche per via del sì che il tecnico avrebbe già dato ai partenopei. Dietro di lui restano vive altre due ipotesi: Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli. Il primo potrebbe essere all’ultimo atto della sua storica avventura all’Atalanta, che sogna di chiudere con un trofeo, mentre il secondo rischia concretamente di lasciare il Milan.

Le prossime settimane, in questo senso, saranno cruciali per un destino incrociato di ben 4 allenatori che ruotano intorno all’orbita Napoli. La squadra, ora, è chiamata a chiudere dignitosamente una stagione difficilissima, puntando quanto meno al sesto posto che, a meno di clamorose combinazioni, significherebbe Europa League.