Conte al Napoli, Thiago Motta alla Juventus: l’incrocio che attende ADL | CM.IT

De Laurentiis e Giuntoli, ancora destini incrociati: tra Conte al Napoli e Thiago Motta alla Juventus, l’intreccio che attende azzurri e bianconeri

I destini di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli tornano ad incrociarsi. Le panchine di Napoli e Juventus dipenderanno infatti da un effetto domino con un protagonista al centro della scena: Antonio Conte.

Il salentino è l’obiettivo principe di ADL da quasi sette mesi. Il patron partenopeo tentò di convincerlo a ottobre per sostituire Rudi Garcia trovando anche una bozza d’intesa economica, ma mai il suo sì. L’ex bianconero fiutò, probabilmente, l’anno complicatissimo che avrebbero vissuto i campioni d’Italia e preferì attendere, promettendo di rimettersi in gioco solo al termine della stagione.

L’ostacolo principale per De Laurentiis è l’amore che cantava Venditti, quello che fa un giro immenso e poi ritorna. Il Conte bis è un pensiero che seduce il tecnico e parte della dirigenza della Juventus, ma non Cristiano Giuntoli. L’ex azzurro ha infatti scelto da mesi l’erede di Allegri, Thiago Motta, e vuole rifondare la Juventus sui principi di gioco che adora, insieme all’artefice del super Bologna di questi mesi.

Il ds bianconero è ottimista e, se dovesse riuscire a spuntarla (come sembra probabile), sul tavolo di Conte resterebbe un’unica certezza nell’immediato, l’offerta di De Laurentiis. Le piste che portano a Milan e Roma si aprirebbero in caso di ribaltoni che ad oggi non sono prevedibili, mentre l’offerta del Napoli è reale, concreta e convinta.

Calciomercato Napoli, Conte il favorito di ADL: le alternative

A Napoli, tra l’altro, Antonio Conte troverebbe un ds, Giovanni Manna, col quale condivide il rapporto professionale e d’amicizia con Fabio Paratici. E mentre Conte riflette, il nuovo ds azzurro sonda le alternative. La candidatura di Vincenzo Italiano, vecchio pallino di ADL, resta viva, ma nella lista di Manna figurano anche i nomi di Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli.

Antonio Conte resta nettamente in cima, è il profilo che metterebbe tutti d’accordo. Dopo un’annata da cancellare, De Laurentiis tornerà al cinema per il film dello scudetto il prosismo 4 maggio, ma non ha intenzione di vivere di ricordi. Conte è la sua porta verso il futuro.