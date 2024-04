L’infortunio oscura il titolo, rottura del crociato: nove mesi di stop

Brutte notizie ad oscurare il titolo ormai conquistato: rottura del legamento crociato anteriore e almeno nove mesi di stop

Un’ombra sul trionfo. Il titolo è ormai in cassaforte e aspetta soltanto di essere celebrato al meglio, ma sulla stagione straordinaria si fa strada un’ombra non di poco conto.

In casa Psv Eindhoven si sta aspettando soltanto il momento in cui la matematica sancirà la vittoria del campionato, ma la formazione olandese fa i conti con un grave infortunio. Serginho Dest, 23 anni, terzino americano di proprietà del Barcellona, ha riportato un infortunio in allenamento e il responso non è di quelli che fa rallegrare.

Stando a quanto riportato da ‘Eindhovens Dagblad’, infatti, la diagnosi è di quelle che fa rabbrividire: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. I tempi di recupero sono molto lunghi, si parla di circa nove mesi di stop: non soltanto quindi stagione finita, ma la possibilità che anche il 2024 sia terminato per l’esterno.

Dest, ginocchio ko: cambia il futuro

Una tegola imprevista per Dest che stava vivendo una stagione davvero importante con la maglia del Psv Eindhoven. Agli ordini di Bosz ha totalizzato 37 presenze con un bottino di 2 gol e 7 assist nelle diverse competizioni in cui ha giocato.

Il suo infortunio e il conseguente lungo stop mette in forte dubbio il riscatto da parte del Psv e complica i piani del Barcellona che aspettava la sua cessione per dare una boccata d’ossigeno ai suoi conti. Futuro a parte, resta il dispiacere per il grave ko di Dest che perderà quindi la festa scudetto della squadra di Eindhoven che potrebbe laurearsi campione di Olandese già giovedì nel match contro il Heerenveen.