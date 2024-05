DIRETTA Serie A, Empoli-Frosinone e Verona-Fiorentina | Segui il LIVE

Dopo il lunch match, scendono in campo Empoli-Frosinone e Verona-Fiorentina per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A

Doppia importantissima sfida alle 15, valide per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A tra l’Empoli, che ospita il Frosinone, e la Fiorentina, che fa visita al Verona.

I toscani, guidati in panchina da Davide Nicola, arrivano a questa importantissima partita dopo la sconfitta, la terza nelle ultime cinque giornate, patita sul campo della lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini e sono a ridosso del terzultimo posto in graduatoria, che può significare retrocessione in Serie B. E ospitano una diretta concorrente come i ciociari dell’allenatore Eusebio Di Francesco che nel turno precedente hanno battuto agevolmente il fanalino di coda Salernitana di Stefano Colantuono, decretandone la matematica retrocessione. Le due squadre sono appaiate a 31 punti in graduatoria. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani – Computer Gross Arena’ di Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-FROSINONE

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Luperto, Pezzella; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Fazzini, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Bonifazi; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

L’altra sfida delle 15 vede scendere in campo i gialloblu di Marco Baroni, reduci dalla sconfitta esterna patita contro la Lazio di Igor Tudor. I veronesi sono appaiati in classifica all’Empoli e al Frosinone e vorranno approfittare dello scontro diretto tra le due per allontanarsi dalla sabbie mobili della zona salvezza. Di contro, i viola dell’allenatore Vincenzo Italiano arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria ottenuta in extremis nella semifinale di andata di Conference League contro il Club Brugge: decisiva la rete di Mbala Nzola. In campionato, invece, hanno sonoramente battuto il Sassuolo di Davide Ballardini per 5-1 nel turno precedente e puntano il settimo posto che significa qualificazione alle coppe europee. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-FIORENTINA

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Tchatchoua; Serdar, Duda; Mitrovic, Folorunsho, Lazovic, Noslin. All. Baroni

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikone, Barak, Beltran; Kouame. All. Italiano

