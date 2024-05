Krstovic risponde a Mina: pari e tensione a Cagliari | HIGHLIGHTS

Tensione, pali e un rosso: Krstovic risponde a Yerry Mina, Cagliari-Lecce finisce 1-1

Una gara dove tensione e interruzioni non sono mancate. Cagliari e Lecce si giocano la salvezza e i punti in palio in questo finale di stagione sono sempre più pesanti.

Un match che si era ben indirizzato per il Cagliari, che subisce pochissimo nella prima frazione e sblocca la gara grazie al tap-in vincente di Yerry Mina. Il tiro di Gaetano viene corretto dal colombiano, che trova il suo secondo gol in campionato. Lo stesso Gaetano però complica i piani dei padroni di casa: un suo intervento scomposto costa il cartellino rosso nel finale di primo tempo. Il clima è tesissimo e oltre a Gaetano viene espulso anche un componente della panchina rossoblù.

Nella ripresa, grazie alla superiorità numerica, il Lecce diventa padrone del campo. La tensione resta altissima e alla fine gli ospiti trovano il pareggio con Krstovic: il montenegrino insacca facilmente il cross di Almqvist diretto sul secondo palo. A quel punto i salentini hanno una doppia occasione per vincere: nel giro di pochi minuti prima Baschirotto e poi lo stesso Krstovic colpiscono il palo. Alla fine però la gara finisce in parità. Per il Lecce un punto prezioso in ottica salvezza. Il Cagliari conserva un margine minimo sulle inseguitrici, che hanno però una gara in meno.

Cagliari-Lecce 1-1

Marcatori: Mina (C) 26′, Krstovic (L) 84′

Espulsi: Gaetano (C) 44′

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna* 64, Roma 59, Atalanta** 57, Lazio* 56, Fiorentina** e Napoli 50, Torino* 47, Monza* 45, Genoa 42, Lecce* 37, Cagliari* 33, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese e Sassuolo* 29, Salernitana 15

*una partita in più

**una partita in meno