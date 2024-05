Caos, espulsione e Var: tensione alle stelle a Cagliari

Ecco cosa è successo prima della chiusura del primo tempo nel match in Sardegna che vede impegnati il Cagliari contro il Lecce

Finale di primo tempo incandescente a Cagliari, dopo si sta disputando una partita fondamentale per i sardi per la permanenza in Serie A.Â

Nel match, contro il Lecce, i sardi sono riusciti a passare in vantaggio con Mina, bravo a trafiggere Falcone su azione di corner, ma a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco la temperatura si è alzata notevolmente.

Cagliari-Lecce, caos nel finale: espulso Gaetano

Al 44esimo, infatti, il giallo di Gaetano, arrivato per un fallo su Ramadani, si è trasformato in rosso dopo il controllo al VAR. Troppo alta la gamba del giocatore dei sardi, che sono così rimasti in dieci.

Una decisione che non è piaciuta né ai giocatori né all’intero stadio. Marcenaro è così finito nel mirino di tutto il Cagliari, che prima di rientrare negli spogliatoi ha chiesto spiegazioni. Va ricordato che i sardi si erano lamentati anche per un mancato giallo a Piccoli, che già ammonito, sarebbe stato espulso. Ora il Cagliari dovrà giocare l’intero secondo tempo in dieci