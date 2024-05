“Una giornata terribile”: la rivelazione di Marotta

Un weekend ad alta tensione per l’Inter, le dichiarazioni di Marotta tengono in ansia l’ambiente nerazzurro

Un fine settimana dalle sensazioni contrastanti per l’Inter. Che domani contro la Lazio saluterà il suo pubblico in questa stagione, da campione d’Italia, con gli ennesimi festeggiamenti, ma con la situazione societaria, nel frattempo, che non fa dormire affatto sonni tranquilli e tiene tutti in agitazione.

Situazione confermata da Beppe Marotta, ad nerazzurro, che è intervenuto in collegamento da Appiano Gentile con il Moby Dick Festival Riviera di Noli, in Liguria, dove originariamente avrebbe dovuto presenziare. Non potendo farlo per ovvi motivi, come ha spiegato: “Ho una casa a Varigotti, mi sarebbe piaciuto esserci ma purtroppo posso rispondere a questo invito solo virtualmente. Oggi è una giornata tremenda tra l’organizzazione della partita e ciò che stiamo vivendo dal punto di vista finanziario”. La speranza di tutti i tifosi dell’Inter è che alla fine si trovi la quadratura migliore, nella trattativa con il fondo Oaktree.