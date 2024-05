Inter, Oaktree ha già deciso il futuro dei nerazzurri: martedì nuovo proprietario

Ore delicatissime per il futuro dell’Inter, il fondo Oaktree ha già preso una decisione: nerazzurri a un nuovo proprietario da subito

L’Inter sperava di vivere diversamente questi giorni, con il match contro la Lazio, a San Siro, che sarà l’occasione per gli ennesimi festeggiamenti per lo scudetto. Parzialmente oscurati dalla delicata situazione societaria, che non si è risolta come la società nerazzurra si augurava.

Come noto, lunedì 20 maggio è la data della scadenza del prestito triennale ricevuto da Oaktree. L’Inter sperava di poter procedere al rifinanziamento del prestito tramite il fondo Pimco, ma il comunicato del club nerazzurro ha chiarito che da parte di Oaktree non c’è stata apertura a questa possibilità. L’operazione si è fermata, anche se, a quanto si apprende dal ‘Sole 24 Ore’, sia Zhang che Goldman Sachs stanno continuando a trattare sia con Pimco che con Oaktree per riaprire in extremis il discorso.

Lo scenario più probabile, però, come spiegato sempre sul ‘Sole 24 Ore’, sul blog ‘Insider’ curato dal giornalista Carlo Festa, è che Oaktree, che stando agli accordi siglati nel 2021 si aspettava la cessione del club da parte di Zhang e la partecipazione alla successiva equity, motivo per il quale avrebbe imposto lo stop alla trattativa con Pimco, proceda, lunedì, all’escussione del pegno, rilevando la società. Per pochissimo, però. Il fondo americano avrebbe infatti già un compratore, di identità al momento sconosciuta, a cui cedere la società, pare anche in tempi molto brevi.