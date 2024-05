Uno svincolato di lusso in Serie A: nuovo duello Juve-Inter

Dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti sulla situazione relativa ad un centrocampista che fa gola anche a Inter e Juve. Nuovo colpo di scena

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, gli addetti ai lavori sono già all’opera per valutare soluzioni intriganti. Ne sa qualcosa l’Inter, che non a caso ha già chiuso gli affari Taremi e Zielinski.

Nell’opera di restyling ragionato con cui Marotta vuole regalare ad Inzaghi nuove soluzioni, un ruolo nevralgico sarà ricoperto soprattutto dalle mosse a centrocampo. Una maxi offerta per qualche big a centrocampo non è infatti da escludere a priori. Motivo per il quale l’area tecnica nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata. Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, ad esempio, si inseriscono proprio in questa direzione.

Thiago Alcantara possibile occasione per Milan e Juve: le ultime dalla Spagna

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, anche l’Inter avrebbe cominciato a valutare l’evolvere della situazione relativa a Thiago Alcántara. Legato al Liverpool da un contratto in scadenza tra poche settimane, il centrocampista brasiliano si sta guardando attorno per capire il da farsi.

Stando alla fonte iberica, i nerazzurri si sarebbero resi protagonisti dei primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Da non escludere, a tal proposito, un eventuale duello con la Juventus. Soprattutto i bianconeri sono alla ricerca di pedine utili a rimodulare una mediana che da anni si sta rivelando il tallone d’Achille della compagine bianconera. Pur non avendo avanzato ancora offerte concrete, Giuntoli sarebbe pronto a dire la sua nella corsa a Thiago Alcantara, benché il suo acquisto non sia considerata una priorità. Da non trascurare infine l’opzione Arabia, al momento più calda. In tempi e in modi diversi, infatti, soprattutto l’Al-Hilal ha lanciato segnali importanti per definire l’acquisto dell’ex Barcellona. La corsa è appena cominciata.