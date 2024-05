Valentini, il gioiello del Boca conteso da Inter e Lazio: le ultime sul rinnovo | CM.IT

Nicolas Valentini è uno dei prodotti del settore giovanile del Boca ad agitare il mercato: Inter e Lazio sulle sue tracce

L’Inter ha già potuto festeggiare la conquista del titolo di Campione d’Italia, il ventesimo della gloriosa storia del club nerazzurro che, adesso, può fregiarsi dell’ambita seconda stella da mettere sul petto.

Adesso è tempo di pensare al calciomercato, rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Simone Inzaghi e, oltre a riconfermarsi in Serie A, dare l’assalto anche alla Champions League, solo sfiorata lo scorso anno nella finale di Istanbul contro il Manchester City di Pep Guardiola. Facendo, però, sempre attenzione a far quadrare i conti, vista la delicata situazione economica e finanziaria del club presieduto da Steven Zhang. Uno dei nomi maggiormente attenzionati dalla dirigenza nerazzurra è quello di Nicolas Valentini, 23enne difensore centrale del Boca Juniors.

In scadenza di contratto il 31 dicembre 2024, il prodotto del vivaio degli ‘Xeneizes’ sta dimostrando tutto il suo valore attirando su di sé le attenzioni di diversi club. Oltre all’Inter, infatti, anche la Lazio di Igor Tudor sta seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione, così come diverse società estero. Chiaramente, la delicata situazione contrattuale stuzzica, e non poco, anche se negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile prolungamento con la società di Buenos Aires.

Inter, Lazio e rinnovo col Boca: le ultime su Nicolas Valentini

Come detto, l’accordo in scadenza tra otto mesi fa drizzare le antenne a diverse società, complici anche le prestazioni maiuscole di Valentini col Boca Juniors e, particolare da non sottovalutare, il possesso del passaporto comunitario, nello specifico italiano, che lo rende ancora più appetibile. Per quanto riguarda le indiscrezioni che vogliono il giocatore e il Boca vicini ad un nuovo accordo, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la situazione è un po’ più complicata. Le conversazioni tra le parti, al momento, vivono una fase di stallo e, dunque, non ci si aspettano novità su questo fronte a stretto giro di posta. Contestualmente, nonostante i molteplici sondaggi da parte delle diverse società interessate, è ancora presto per parlare di cose concrete, per quanto riguarda Inter, Lazio e tutte le altre. Dunque, Valentini resta nel mirino della Serie A, e non solo, ma per parlare di altro bisognerà attendere. Vi terremo aggiornati.