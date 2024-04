Napoli, solo conferme su Italiano: ecco cosa manca | CM.IT

Il Napoli pensa sempre con maggior convinzione a Italiano, riprovandoci dopo lo scorso anno: cosa manca per il sì

Vincenzo Italiano più di tutti. Il primo nome per la panchina del Napoli del prossimo anno è sempre lui: l’allenatore della Fiorentina, ex Spal, noto per essere uno storico pallino del numero uno azzurro.

Ricordiamo infatti che proprio la scorsa estate, dopo l’addio di Spalletti, ci sono stati diversi contatti tra le parti terminati però con un nulla di fatto, perché il mister nato in Germania non se l’era sentita di cambiare aria e di prendere la pesante eredità dell’attuale ct azzurro. Il futuro di Italiano, come raccontato, resta così in bilico anche perché, in Toscana, i discorsi su una possibile separazione sono stati già affrontati e approfonditi, con la Viola da tempo in contatto con l’entourage di Gilardino, Juric e Aquilani. Senza dimenticare la suggestione De Rossi: un nome da sempre gradito e apprezzato dal ds Pradè, anche se la prima scelta del tecnico capitolino resta ovviamente la Roma e Roma.

Come raccontato nei giorni scorsi, per ripartire con Italiano De Laurentiis dovrà in qualche modo mettere d’accordo anche Manna e la piazza, affascinata dal nome di un altro allenatore, ovvero Antonio Conte. Dopo i disastri di questa stagione, il patron del Napoli sa di non poter sbagliare e di dover presentare ai suoi tifosi un progetto coerente e convincente o un nome di grido.