L’incubo continua, nuovo intervento al ginocchio: torna in campo nel 2025

Si complica il ritorno in campo: il giocatore e il club valutano una nuova operazione al ginocchio, che farebbe slittare il rientro solo nel 2025

Non c’è pace per Perr Schuurs dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio rimediato lo scorso anno nel match di campionato tra Torino e Inter.

Lo stop del difensore olandese si è prolungato, dopo delle complicanze emerse nelle ultime settimane sul ginocchio operato appunto lo scorso ottobre dopo la sfida persa dai granata per 3-0 al cospetto dei nerazzurri di Inzaghi. Per Schuurs all’inizio era programmato un rientro graduale per la nuova stagione, ma il giocatore continua ad accusare ancora problemi e non è in grado al momento di sostenere gli allenamenti insieme al resto del gruppo del nuovo allenatore Vanoli. Il 24enne ex Ajax, che sul mercato la scorsa estate era finito nel mirino anche dei campioni d’Italia dell’Inter, aveva rimediato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e adesso potrebbe nuovamente finire sotto i ferri.

Torino, sfortuna Schuurs: nuova operazione e rientro che slitta nel 2025

Il Torino e Schuurs valutano quindi un nuovo intervento in artroscopia per risolvere una volta per tutte le problematiche, operazione che costringerebbe però il difensore a dilatare il ritorno in campo e a posticiparlo addirittura all’inizio del 2025.

In difesa così non basta l’arrivo di Saul Coco dopo l’addio (direzione Napoli) di Buongiorno e il club del patron Cairo potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare il pacchetto difensivo come conferma Vanoli: “Ho detto a Perr di stare in vacanza per un po’ e successivamente insieme allo staff vedremo il percorso di guarigione. Sul mercato io indico l’identikit dei giocatori e non nomi, su quello ci pensa Vagnati. Se ci sarà l’occasione faremo qualcosa”, ha spiegato il neo allenatore del ‘Toro’ nell’ultima conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo.