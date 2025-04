Bologna-Napoli incrocio di mercato: scelto il prossimo colpo per Conte

Nome a sorpresa per il calciomercato degli azzurri. Sta giocando adesso al ‘Dall’Ara’, ecco tutti i dettagli

Non si possono dare certezze sulla permanenza di Conte al Napoli nella prossima stagione. È vero, c’è un contratto di altri due anni ma fin qui il tecnico ha sempre dribblato l’argomento, forse condizionato dalle sirene bianconere e dalle divergenze col club per quanto riguarda l’ultimo calciomercato di gennaio. Il leccese pretendeva un sostituto di Kvaratskhelia, alla fine è stato preso Okafor in prestito…

Tutto questo non ci impedisce però di avanzare ipotesi e scenari per la stagione che verrà. Per ipotesi e scenari intendiamo soprattutto possibili acquisti, insomma i nomi dei giocatori – già obiettivi di Manna o che possono diventarlo – che potrebbero finire sulla lista della spesa della società di Aurelio De Laurentiis, dietro ovviamente indicazione dello stesso Conte.

Nel match di stasera contro il Bologna, che può consentire al Napoli di ridurre a -1 il distacco dalla capolista Inter, almeno due giocatori sono già nei radar dei partenopei: parliamo di Beukema e Ndoye, obiettivi pure dei nerazzurri di Inzaghi. Ma a Conte e soci potrebbe stuzzicare anche il profilo di Santiago Castro, il giovanissimo attaccante argentino (stasera in panchina) neanche a farlo apposta nel mirino anche lui della stessa Inter.

Bologna-Napoli, Orsolini il giocatore che farebbe più comodo a Conte

Abbiamo fatto tre nomi, manca il quarto: Riccardo Orsolini, il giocatore più in forma del Bologna e forse di tutta la Serie A: 13 gol in 30 partite, di cui 5 nelle ultime 7.

Secondo i nostri utenti Telegram, proprio Orsolini sarebbe il giocatore del Bologna che “farebbe più comodo” a Conte e dunque al Napoli. L’esterno rossoblù ha battuto Ndoye e Castro, strabattuto Beukema e Ferguson, entrambi ultimi con un misero 5%.