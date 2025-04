Napoli, due difensori per la Champions: Conte beffa l’Inter | CM.IT

Giovanni Manna a lavoro per migliorare la rosa della prossima stagione in vista della Champions: bloccato un difensore, a lavoro per anticipare i nerazzurri

Obiettivo stagionale ancora da raggiungere, ma al netto di clamorosi crolli psicofisici, il Napoli è ad un passo dal ritorno in Champions League. Per la nuova competizione, con il format allargato e più complesso, De Laurentiis e Manna già si stanno muovendo in vista del futuro.

Il direttore sportivo azzurro è a lavoro su alcuni nomi per migliorare la rosa azzurra. Il primo, come già sottolineato su Calciomercato.it, è Luca Marianucci. Il difensore centrale dell’Empoli è un promesso sposo del Napoli. Tra i club è già stata trovata l’intesa e di fatto si può dire che lui sarà il primo acquisto della prossima stagione. Ma non basta. Conte vuole rinforzare il reparto. Ed ecco che Manna entra in scena, provando ad anticipare anche l’Inter.

Beukema ruba la scena, tentativo del Napoli per l’estate

Napoli e Inter hanno alcuni obiettivi di mercato in comune e il mercato potrebbe clamorosamente intrecciarsi. Ad esempio, piace Solet dell’Udinese, protagonista proprio nell’ultimo confronto a San Siro contro i nerazzurri. Ma non è il solo uomo.

Infatti, il Napoli ha puntato anche Sam Beukema del Bologna, titolarissimo della formazione di Italiano. Come raccolto da Calciomercato.it, la società partenopea si è già fatta avanti chiedendo informazioni sul costo del cartellino e sulla possibilità di acquisto del giocatore per la prossima estate. L’obiettivo è fare prima delle concorrenti.

Acquistato dall’AZ per circa 10 milioni di euro, il valore del classe 1998 è più che duplicato. Per tale ragione muoversi in anticipo è importante e gli azzurri ci stanno già provando. Per completare il reparto, poi, servirà un terzino destro nuovo di zecca. Leonardo Spinazzola sembra aver convinto la società e rimarrà a giocarsi le sue carte assieme a Olivera, fresco di rinnovo. E pensare che proprio l’ex Roma era ad un passo dall’addio, come confermato dallo stesso giocatore durante la conferenza stampa a Firenze dopo la vittoria in Fiorentina-Napoli.

Rafa Marin con ogni probabilità sarà girato in prestito per crescere. Potrebbe tornare in Spagna, dove ha estimatori. Mentre per quanto riguarda Juan Jesus c’è una possibilità di permanenza, viste le buone risposte in campo a seguito dell’infortunio di Buongiorno.