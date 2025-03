Calciomercato, è sempre derby: il Milan tenta lo scippo a Marotta

Ennesimo duello di calciomercato tra Milan e Inter, i rossoneri all’assalto: testa a testa appassionante

Il campionato di Serie A riparte con un weekend molto intenso e con tanti appuntamenti importanti per lanciarsi verso il finale di stagione. Il fine settimana è però anche di attesa per quanto accadrà tra qualche giorno, con l’ennesimo capitolo del derby tra Milan e Inter.

Nerazzurri e rossoneri si ritroveranno ancora di fronte mercoledì nell’andata della semifinale di Coppa Italia, un appuntamento che conta tanto per il prestigio e la supremazia cittadina e non solo. Il Milan, nei tre precedenti derby stagionali, è riuscito a ottenere risultati migliori e sogna di confermarsi come ‘criptonite’ della fortissima squadra di Inzaghi. Dall’altra parte, la capolista vuole ribadire la sua superiorità in Italia, ‘vendicarsi’ dei rivali e proseguire nel sogno del Triplete. Tra le due compagini, ci sono in atto anche discorsi e suggestioni di mercato, confronti che spostano il derby dal campo alla futura sessione di trattative. E in questo, ancora una volta, il Milan vuole fare da guastafeste.

Milan, sfida all’Inter per Beukema: il difensore oggetto del desiderio

Ci sono diversi giocatori per i quali Milan e Inter duelleranno e un nuovo capitolo in questo senso può riguardare Sam Beukema, centrale di grande affidabilità del Bologna.

Il difensore olandese sta confermando un livello piuttosto elevato in rossoblù e non sorprende che tante squadre abbiano iniziato a pensare a lui. L’Inter lo segue da tempo come potenziale rinforzo per la retroguardia, da rinnovare con calciatori più giovani per il futuro. Beukema è uno dei nomi in cima alla lista di Marotta e Ausilio, che qualcosa, nella linea davanti a Sommer, di sicuro faranno, ma ha da cambiare qualcosa in retroguardia anche il Milan. Che in questo periodo è stato accostato anche al compagno di squadra Lucumì e può effettivamente sfidare l’Inter per un innesto difensivo che alzerebbe il livello. La necessità di una difesa più ermetica, per il Diavolo, è in effetti sotto gli occhi di tutti. Il Bologna, per ora, non pensa a cedere il suo centrale di riferimento, ma può far partire l’asta da almeno 30 milioni.