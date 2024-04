Torino al lavoro per il dopo Juric: Palladino e il retroscena Italiano | ESCLUSIVO

Il futuro di Juric a Torino è incerto, con i granata che hanno iniziato a guardarsi intorno: non solo Palladino, contatto con Italiano

Oggi è il giorno del derby della Mole, una partita che non sarà mai come qualsiasi altra per i tifosi di Torino e Juventus e i granata ci arrivano con un ottimo stato di forma. In casa Toro, però, a tenere banco è il futuro della panchina: senza la qualificazione ad una coppa europea, come ha dichiarato lui stesso, Juric verrebbe salutato e servirebbe così un nuovo allenatore. Il croato, peraltro, non è ancora mai riuscito a vincere un derby da quando allena all’ombra della Mole ed è un record negativo che vorrebbe infrangere stasera.

Nonostante la testa sia totalmente focalizzata sulla partita di questa sera e sul finale di stagione, la dirigenza granata ha iniziato le grandi manovre per farsi trovare pronta qualora dovesse avvenire la separazione con Juric in estate. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, il profilo di Palladino piace molto a Torino e il suo stile di gioco sarebbe anche in continuità con quanto seminato in questi anni da Juric, motivo in più per dare valore alla sua candidatura. Intanto, però, c’è un altro grande contatto avvenuto in queste settimane.

Palladino piace per il dopo Juric, ma non solo: contatto con Italiano | ESCLUSIVO

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, c’è stato il primo contatto tra il Torino e Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore della Fiorentina sembra essere arrivato al capolinea con i viola, come ha fatto capire a più riprese anche con le sue dichiarazioni, e sembrava essere anche il prescelto di Aurelio De Laurentiis per il Napoli.

E, invece, il patron azzurro ha altri piani e sta cercando di convincere Antonio Conte a risollevare le sorti dei campioni d’Italia in carica e così Italiano rischia di ritrovarsi senza panchina. Come vi abbiamo detto, è Raffaele Palladino ad essere in vantaggio al momento per la panchina granata, ma il contatto con Italiano può essere stato il primo seme di una trattativa che potrebbe sbocciare nei prossimi mesi e portare l’ex Spezia a guidare un altro dei club con più storia in Italia. Il valzer delle panchine in estate si tingerà anche di granata.