Fiorentina, tris di nomi per la panchina ma c’è un grande ex in pole | CM.IT

Il club viole stima da sempre Daniele De Rossi, ma la priorità del tecnico è la permanenza alla Roma

Alberto Gilardino, Alberto Aquilani e Ivan Juric: sono loro tre, ad oggi, i candidati per il post Italiano. La Fiorentina resta infatti concentrata sulla panchina del prossimo anno, considerando che la permanenza dell’ex Spezia non è così certa e che la priorità De Rossi, da diverse settimane di nuovo obiettivo della Viola, resta la Roma.

Proprio la candidatura di un altro campione del Mondo come Gilardino sta ricevendo diversi feedback positivi nell’ultimo periodo: del resto è amatissimo dalla piazza ed è considerato un ottimo tecnico, con grandi margini di miglioramento. Lui e Aquilani, come raccolto da Calciomercato.it, sono in pole.

Bologna e Torino per Palladino

E Raffaele Palladino? Per l’attuale tecnico del Monza ci sono soprattutto Torino e Bologna, ovvero altre due società destinate a cambiare condottiero e da tempo in contatto con l’entourage dell’attuale manager del Monza.

Insieme a Palladino, però, i felsinei seguono anche Dionisi, rimasto senza squadra dopo l’esonero del Sassuolo e in odore di ritorno in panchina. Insomma, il valzer delle panchine è pronto a scattare e promette vere scintille.