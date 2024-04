Giroud ancora in Serie A, è tutto vero: contatto

Olivier Giroud ancora in Serie A, colpo di scena clamoroso sul futuro dell’attaccante del Milan: la rivelazione che spiazza tutti

Fallito il traguardo Europa League, al Milan non resta che provare a conquistare il secondo posto per concludere in maniera dignitosa l’annata. Con la Juventus in finale di Coppa Italia, per raggiungere la Supercoppa, sarebbe in realtà sufficiente anche il terzo posto, per il quale c’è ancora un buon margine sul Bologna. Tutto questo, prima del rompete le righe e dell’ennesima rivoluzione, che riguarderà non pochi volti in squadra.

Non soltanto Pioli destinato all’addio, ma anche diversi giocatori che in queste stagioni sono stati un riferimento. A cominciare da Olivier Giroud, che dopo tre anni in rossonero chiuderà la sua avventura. Anche quest’anno, il francese non ha fatto mancare un discreto numero di gol, anche se si porta sulla coscienza diverse prestazioni non proprio all’altezza della sua fama e reti sbagliate non da lui. I tempi sono maturi, comunque, per l’addio. Ormai fatta per vederlo, dal termine della stagione, al Los Angeles FC, con cui ci sarebbe già l’accordo per un contratto fino al 31 dicembre 2025. Anche se c’era la possibilità di vederlo ancora in Serie A.

Giroud verso Los Angeles, ma Fabregas ci ha provato: il retroscena

La notizia viene riportata da ‘Tuttosport’, secondo cui ci sarebbe stato un contatto, nelle scorse settimane, tra il giocatore e Cesc Fabregas. I due sono stati compagni, per qualche mese, al Chelsea, nella prima parte della stagione 2018/2019.

Lo spagnolo sta guidando il Como verso la promozione in Serie A, a più di vent’anni dall’ultima volta. A Giroud avrebbe chiesto di temporeggiare, attendendo l’eventuale salto di categoria dei lariani, per restare in Italia. Ipotesi che il francese avrebbe anche considerato, ma alla fine avrebbe prevalso l’intenzione di compiere una scelta di vita differente, al di là dell’oceano.