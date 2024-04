Super offerta a Zirkzee: così dice addio alla Serie A

Super offerta a Zirkzee per il possibile addio alla Serie A. Una big inglese piomba sull’attaccante del Bologna, tutti gli aggiornamenti

Joshua Zirkzee infiamma già il calciomercato. Il Bologna di Thiago Motta continua a vincere guidato dall’attaccante olandese, che fa sempre più gola alle big italiane e non solo.

Come noto, il classe 2001 è in cima alla lista di Milan e Juventus, soprattutto in caso di arrivo di Thiago Motta, e negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile tentativo da parte dell’Inter. Più fredda l’ipotesi di un ritorno al Bayern Monaco, mentre nelle ultime ore è spuntato con forza un top club della Premier League.

Il Bologna, dal canto suo, proverà a trattenere Zirkzee ed i propri gioielli in caso di qualificazione in Champions League: la valutazione dell’olandese è già salita intorno ai 50-60 milioni di euro. Occhio, però, all’Arsenal di Arteta.

Calciomercato, l’Arsenal fa sul serio per Zirkzee: l’offerta

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, i ‘Gunners’ avrebbero già avviato i contatti col suo agente Kia Joorabchian. Sul tavolo un ricchissimo quinquennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus.

L’obiettivo del club londinese è quello di anticipare la concorrenza italiana. Juve e Milan sono dunque avvisate: l’Arsenal fa sul serio per Zirkzee ed è pronto ad affondare il colpo. La prima super offerta è per il giocatore, si attende ora il primo approccio anche con il Bologna.