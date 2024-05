Inter, non rientrano nei piani: doppia cessione in Arabia

La dirigenza dell’Inter è al lavoro per trovare sistemazione ai calciatori fuori dal progett. Ipotesi Saudi League per due attaccanti

Nel prossimo calciomercato, come chiesto da Inzaghi, l’Inter cercherà di tenersi tutti suoi big. Al contempo, Marotta e soci proveranno a disfarsi di tutti quei calciatori che non rientrano nei piani.

In attacco, per esempio, saluterà Sanchez il cui contratto in scadenza a giugno non verrà rinnovato. Il posto del cileno verrà occupato da Taremi, preso a zero con un contratto di due anni più opzione. Sulla lista cessioni c’è pure Arnautovic, la cui partenza libererebbe spazio all’arrivo di una seconda punta: il nome più caldo rimane quello di Albert Gudmundsson.

L’austriaco è costato circa 10 milioni e ha 35 anni, per cui non sarà semplice piazzarlo altrove. Come riporta ‘interlive.it’, per l’ex Bologna occhio alla pista araba. Dalla Saudi League potrebbe arrivare una proposta importante per Arnautovic, ma anche per la stessa Inter che, a meno di una vittoria dell’Europa League da parte del Marsiglia (solo in tal caso i francesi sarebbero obbligati a riscattarlo), sarà chiamata a trovare una nuova sistemazione – stavolta definitiva, perché il contratto scade nel 2025 – anche a Joaquin Correa.

Per Interlive.it, come confermato da ‘La Gazzetta dello Sport’, anche per Correa va tenuta in forte considerazione la pista Arabia Saudita. Oltre naturalmente alla Turchia, dove l’argentino ha qualche estimatore. L’Inter potrebbe accettare di fare minusvalenza pur di liberarsene.