Partita spostata, annuncio UFFICIALE: si gioca martedì

Nulla da fare, il ricorso è stato ufficialmente respinto. La classifica quindi non cambia più e la data della partita è ben delineata: ecco cosa è successo

Si conclude con un nulla di fatto la battaglia del Taranto di Eziolino Capuano, a cui vengono confermati i 4 punti di penalizzazione in classifica.

La regular season è terminata ma prima di arrivare a giocare i playoff c’era ancora un dubbio grosso da dipanare: l’asterisco che è parte integrante della classifica dei pugliesi. Nello specifico però il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Taranto contro la sentenza relativa ai 4 punti di penalizzazione comminati per irregolarità amministrative relative ai mesi di settembre e ottobre 2023.

Così facendo la classifica, che poteva apparire in bilico fino alla fine, non subisce ulteriori cambiamenti, andando a delineare in modo chiaro e netto quello che sarà il quadro dei Playoff di Serie C.

Ricorso respinto e -4 in classifica: ecco quando gioca il Taranto ai Playoff

Il Collegio di Garanzia del Coni, con una nota ufficiale ha quindi reso nota la conferma del -4 in classifica per il Taranto.

Nel comunicato si apprende: “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. avv. Vito Branca, ha respinto il ricorso presentato dal Taranto Football Club 1927 S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, previa sospensione cautelare ex art. 57, comma 2, lett. d), stesso Codice, della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0109/CFA/2023-2024, depositata completa di motivazioni il 23 aprile 2024 e comunicata all’odierna istante in pari data, reiettiva del reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0177/TFN-SD-2023-2024 del 18 marzo 2024, che ha inflitto, a carico della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva”.

La formazione di Eziolino Capuano non sarà seconda in classifica, ma resterà quinta e dovrà conseguentemente giocare martedì 7 maggio alle 20.30 per la prima gara del percorso nei playoff.