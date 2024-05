Accettano l’offerta: Juventus, l’affare si chiude per 47 milioni

La Juventus può chiudere l’affare per la cifra di quaranta milioni di euro: questa la somma necessaria per far accettare l’offerta

Quaranta milioni di euro per chiudere l’affare. La Juventus è alla ricerca di nuovi volti per la prossima stagione, calciatori che garantiscano al nuovo allenatore (Thiago Motta sempre in pole) di avere a disposizione una rosa in grado di lottare per tornare a vincere in Italia e non sfigurare in Champions e al Mondiale per club.

Giuntoli ha la missione di raggiungere questo obiettivo, senza dimenticare la parola d’ordine del nuovo corso bianconero: sostenibilità. Ecco perché si va a caccia di occasioni, di calciatori che possono arrivare ad innalzare la qualità, senza però appesantire troppo il bilancio. Questo non significa che non ci potrà essere qualche operazione economicamente importante, soprattutto se agevolata da qualche cessione altrettanto illustre.

Uno dei nomi sui quali si ragiona è Mason Greenwood, 23 anni, attaccante di proprietà del Manchester United ma in prestito al Getafe. Con gli spagnolo il calciatore inglese, dopo un periodo anche fuori dal campo non semplice, si è rilanciato: dieci gol e sei assist per tornare a dar sfoggio del proprio talento calcistico.

Calciomercato Juventus, il prezzo di Greenwood

Una stagione positiva che non basterà però a convincere il Manchester United a puntare nuovamente su di lui. La decisione dei ‘Red Devils’ è di cederlo al miglior offerente e per rendere più consistente l’entrata, a Manchester sono pronti anche a utilizzare l’opzione di rinnovo presente nel contratto di Greenwood, prolungando la scadenza al 2026.

Prolungamento che sarà però il preludio alla cessione perché è questa la scelta fatta dal club e neanche l’eventuale cambio in panchina potrà cambiare i piani societari. Società che ha fissato l’offerta minima per essere accettata in 47 milioni di euro circa, stando a quanto riportato da ‘Football Insider’. Se la Juventus vorrà l’esterno inglese, dovrà mettere sul piatto una cifra vicino alla valutazione fatta dallo United: Greenwood è in vendita, il prezzo è già noto.