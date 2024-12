Caos Milan, Fonseca lasciato solo: “Qualcuno obbligato ad uscire allo scoperto”

L’analisi del momento rossonero dopo il pesante sfogo di Fonseca arrivato in seguito al successo contro la Stella Rossa

Una vittoria che passa sotto silenzio, perché a far rumore sono state le dichiarazioni nel post gara. Il Milan ha vinto contro la Stella Rossa, ma ha fatto arrabbiare Fonseca che al triplice fischio finale ha cacciato fuori tutta la sua insoddisfazione.

Se l’è presa con la squadra il tecnico portoghese ed in particolare con quei calciatori scesi in campo con l’atteggiamento sbagliato, come spesso sta accadendo ai rossoneri. “Io lavoro al massimo per il bene del Milan, non tutti possono dire di fare lo stesso” la frase che ha chiarito il malcontento dell’allenatore che ha anche spiegato che le sue critiche non riguardano tanto aspetti tecnico-tattici, ma è una questione di atteggiamento.

Qualche calciatore ha avuto quello sbagliato e Fonseca lo ha evidenziato davanti alle telecamere, facendo capire di essere stanco di lottare contro certe cose. Di questo ha parlato, intervenuto a Milanlive.it, il giornalista Vincenzo Matrone che ha detto la sua sul momento rossonero.

Milan, sfogo Fonseca: “Problemi con una parte della rosa”

Il giornalista si schiera dalla parte dell’allenatore portoghese: “Credo che Fonseca abbia problemi con una partita della rosa dal primo giorno. Lo ha anche manifestato: oggi, domani, dopodomani, la situazione non è cambiata ed è normale che prima o poi sbotti”.

Secondo Matrone lo sfogo di Fonseca è stato il tentativo di “dare l’ultima scossa all’ambiente, allo spogliatoio e anche alla società. È un grido d’allarme”. Un grido che sembra però essere caduto nel vuoto visto che anche oggi, a Milanello, non c’era lo stato maggiore del Milan, ma soltanto il tecnico con la squadra.

Proprio per questo Matrone afferma: “È evidente che Fonseca si senta solo. ‘Non ce la faccio, aiutatemi’ il grido di allarme che sta facendo a tutti. forse – ha concluso – qualcuno così è obbligato ad uscire allo scoperto”. L’allenatore portoghese ha quindi voluto mettere ancora una volta in chiaro e chiamare in causa anche la società per trovare il sostegno di cui, evidentemente, ha bisogno per riprendere in mano tutta la squadra.