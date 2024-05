Allegri senza pace: un’altra assenza per Roma-Juventus

Domani alle 20.45 all’Olimpico i riflettori si accenderanno su Roma-Juventus. Per il big match domenicale Allegri perde però un’altra pedina di rilievo

Trasferta importante domani per la Juventus sul campo della Roma. All’Olimpico si chiuderà la domenica della 35esima giornata di Serie A in attesa poi dei posticipi del lunedì.

Una sfida da non fallire per entrambe con i bianconeri desiderosi di mettere a referto un risultato di prestigio contro una squadra importante, e i giallorossi che dovranno invece riscattare la caduta infrasettimanale contro il Leverkusen. Intanto Allegri non sembra arrivare nella capitale nelle migliori condizioni d’organico visto che oltre ad Alex Sandro si aggiunge anche la defezione di Kenan Yildiz. Per l’attaccante turco una gastroenterite che lo costringerà quindi a restare a Torino al pari del difensore brasiliano.