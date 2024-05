L’addio è UFFICIALE: arriva l’annuncio in diretta

Al termine della stagione sarà separazione tra il club e il giocatore. Le ultime due partite prima dell’addio: le dichiarazioni del centrocampista non lasciano dubbi

Addio dopo la salvezza. Il calciatore è pronto a salutare il Genoa al termine della stagione. Restano dunque due partite prima di congedarsi.

E’ stato lo stesso Kevin Strootman, intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, ad annunciare la separazione dal Grifone: “Due giorni fa Gilardino mi ha detto che il mio contratto non sarà rinnovato. Il mio percorso al Genoa terminerà qui”. Parole chiarissime quelle dell’ex Roma, che si è poi soffermato a parlare proprio del suo allenatore: “Posso solo ringraziarlo, mi ha aiutato tanto e la promozione dell’anno scorso è stata una delle cose più belle della mia carriera. Non sono sempre d’accordo con le sue scelte, tipo quando mi mette in panchina, ma un allenatore che vince ha sempre ragione”.

Genoa, Gudmundsson nel mirino delle big

Il Genoa, come è noto, ripartirà da Alberto Gilardino, ma non da Kevin Strootman. Il centrocampista olandese però non è l’unico che lascerà il Grifone.

Le attenzioni in quest’ultimo periodo sono rivolte soprattutto su Albert Gudmundsson, finito nel mirino dei grandi club, Juventus e soprattutto Inter. L’ex attaccante di Milan e Parma rischia dunque di dover fare a meno del suo giocatore più forte. Ma serve un’offerta importante così come per Retegui, altro elemento che tanto piace in giro per l’Italia