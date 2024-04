Scende in campo a 63 anni: ha scritto la storia in Italia

È ancora in campo a 63 anni in Italia: nuovo record per i campionati di categoria. Dove è successo e di chi si tratta

L’amore per il calcio non ha età: è una frase che abbiamo letto e sentito molte volte, ma che si associa sempre di più a ciò che succede in molti campi italiani. La passione nel nostro Paese, nonostante la crisi, i problemi del sistema e le tante lamentele degli ultimi anni, resta ai massimi livelli e lo notiamo non solo sui campi di Serie A, ma anche in situazioni meno mediatiche.

Per esempio, oggi vi raccontiamo la storia di un piccolo comune della Calabria, dove è stato raggiunto un nuovo traguardo storico. Stiamo parlando di Longobucco, una località in provincia di Cosenza, nella zona della Sila greca. È lì che gioca Enzo Licciardi, un ragazzo classe 1961 che non smette di calcare i campi, precisamente con il Themesen tra i dilettanti.

Dopo 51 anni, i rossoverdi sono riusciti a toccare con mano il sogno della prima categoria e per questo successo proprio Licciardi è stato decisivo. Ma la sua storia è molto più particolare.

Dilettanti, la magnifica storia di Licciardi è il vero senso del calcio

Enzo ha girato tutta la Calabria con il pallone sotto il braccio. È stato ad Acri, a Corigliano, a Mirto Crosia, prima di legarsi in maniera indissolubile proprio al Themesen. Ora fa un po’ tutto: l’allenatore, il preparatore atletico e anche il difensore, dimostrando tutta la sua tenacia e la passione per questo sport.

Nella partita contro l’Arberia, ha toccato un nuovo incredibile traguardo, scendendo in campo a 63 anni e mettendo a disposizione tutta la sua esperienza per i più giovani. Questo presuppone un’applicazione e una dedizione niente male, anche nella cura del proprio corpo. ‘Highlander’, come lo chiamano in molti, ce l’ha fatta ancora una volta e possiamo dire che oggi sia un esempio per tutti, anche al di fuori dai confini della Calabria.