Sanchez-Arabia a gennaio: ecco come stanno le cose | CM.IT

Il cileno è tornato all’Inter l’estate scorsa dopo una stagione importante al Marsiglia. In scadenza a giugno, fin qui ha messo a segno 2 gol in 12 partite

Nelle scorse ore si sono rincorse diverse voci circa un possibile trasferimento di Alexis Sanchez in Arabia Saudita, con l’agente del cileno dato in ‘missione’ a Londra per parlare direttamente con gli emissari dell’Al-Hilal. Un altro rumors faceva riferimento all’Al-Ittihad, dove si è da poco insediato Marcelo Gallardo, l’ex tecnico del River Plate.

Alle indiscrezioni delle scorse ore, però, Calciomercato.it non ha trovato conferme. Il procuratore dell’attaccante dell’Inter, Fernando Felicevich, non si trova in Inghilterra e attualmente non sono in corso trattative per l’ingaggio del classe ’88, ieri contro il Lecce rientrato dall’infortunio e autore finora di 2 gol (entrambi in Champions) in 12 presenze.

Dalla Saudi League ci sono degli interessi per il numero 70 della squadra di Inzaghi, ma al momento nessuno di questi si è tramutato in qualcosa di più concreto.

L’estate scorsa, dopo l’addio al Marsiglia, Sanchez respinse le proposte arrivate dall’Arabia perché voleva tornare ad Appiano. A meno quindi di offerte irrifiutabili, proseguirà la sua seconda avventura con l’Inter, che a sua volta ha negato una possibile separazione anticipata dal 35enne di Tocopilla il cui contratto scade il prossimo 30 giugno.

Solo in caso di addio di Sanchez a gennaio, Marotta e Ausilio si fionderebbero sul mercato per l’acquisto di un altro attaccante.