Svolta Lopetegui, sarà il nuovo allenatore: decisa la data dell’annuncio

Svolta nella trattativa per Lopetegui, arriva il via libera: annuncio atteso entro la prossima settimana

Julian Lopetegui è tra i protagonisti in questa fase preparatoria del calciomercato estivo. Molti i club che devono cambiare allenatore e lo spagnolo è un nome che fa gola a tanti. L’ex Real Madrid sembrava ormai prossimo a sedersi sulla panchina del Milan, ma improvvisa è arrivata la frenata dovuta al sollevamento popolare dei tifosi rossoneri che hanno detto no al suo arrivo.

La società ha quindi deciso, almeno per il momento, di abbandonare questa pista e andare alla ricerca di un altro nome. Lopetegui però non è rimasto a guardare e sembrerebbe aver già trovato un’altra squadra: stando a quanto riferisce il ‘Guardian’, infatti, l’allenatore spagnolo è vicino all’accordo con il West Ham.

La società londinese si separerà con Moyes al termine di questa stagione: il contratto in scadenza a giugno non sarà rinnovato e il club ha deciso di cambiare allenatore. Amorin sembrava essere il preferito, ma il West Ham non è disposto a pagare la clausola da 15 milioni di euro presente nel contratto del tecnico con lo Sporting.

Milan, Lopetegui vicino al West Ham

Ecco allora che Lopetegui è diventato il favorito numero uno per la panchina del West Ham con le trattative che vanno avanti e che potrebbero chiudersi nel giro di pochi giorni.

Si parla della settimana prossima come il momento buono per la fumata bianca, se non dovessero emergere intoppi, anche se per l’annuncio bisognerà poi attendere. Il club, infatti, è intenzionato prima ad avere un confronto con Moyes al termine della stagione, soltanto successivamente annunciare il nome del nuovo allenatore. Che, salvo sorprese, potrebbe essere Julian Lopetegui.