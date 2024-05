DIRETTA Serie A, Torino-Bologna 0-0 | Giocata super di Zapata, murato a botta sicura LIVE

L’anticipo del venerdì tra Torino e Bologna apre la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A

Dopo la tre giorni dedicata alle semifinali di andata di Champions ed Europa League, si torna in campo per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A con l’anticipo del venerdì tra il Torino e il Bologna.

I padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta patita contro l’Inter campione d’Italia nel turno precedente, nel giorno della festa di ‘San Siro’ per la conquista del ventesimo Scudetto della storia del club nerazzurro. Adesso la zona Europa è distante nove lunghezze. Di contro, i felsinei dell’allenatore Thiago Motta, col pareggio casalingo ottenuto al fotofinish contro l’Udinese di Fabio Cannavaro hanno fallito l’aggancio al terzo posto in classifica alla Juventus di Massimiliano Allegri, ma tenuto a distanza la Roma di Daniele De Rossi, fermato sul 2-2 dal Napoli di Francesco Calzona. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-BOLOGNA

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Fabbian, Aebischer, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna 63, Roma 59, Atalanta* 57, Lazio 55, Fiorentina* e Napoli 50, Torino 46, Monza 44, Genoa 42, Lecce 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15

* una partita in meno