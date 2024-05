Inter, Mukau colpo alla Bisseck: ecco il prezzo del nuovo Anguissa | ESCLUSIVO

Nome nuovo per quanto riguarda il mercato dell’Inter: piace il giovane Mukau del Mechelen, considerato il nuovo Anguissa

La prossima estate niente rivoluzioni, ma alcuni colpi mirati a rinforzare e ringiovanire la rosa. E’ questo il progetto dell’Inter dopo aver conquistato lo scudetto della seconda stella per provare ad aprire un ciclo con Inzaghi.

Da tempo Marotta e Ausilio sono al lavoro per individuare nuovi profili che possa fare al caso del club nerazzurro. E vista la buona riuscita di un anno fa, in casa Inter si pensa a replicare un affare alla Bisseck, giovane di talento che militava in un campionato minore come quello danese. Stavolta nel mirino c’è Ngal’ayel Mukau, centrocampista congolese con passaporto belga classe 2004 che veste i colori del Mechelen. Per caratteristiche fisiche e tecniche, il mediano nativo di Anversa viene considerato il nuovo Anguissa. Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il prezzo del suo cartellino si aggira tra i 2 e i 3 milioni di euro: i neo campioni d’Italia dovranno fare i conti con la concorrenza di altri club italiani tra cui il Bologna, oltre a quelli della Ligue 1 francese, della Bundesliga tedesca e della Super Lig turca.