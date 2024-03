Taremi non basta all’Inter: via libera per il quinto attaccante

L’Inter ormai intravede il traguardo scudetto e ha iniziato a pianificare la prossima stagione: le strategie nel reparto offensivo di Marotta e Inzaghi

Simone Inzaghi rinvia ogni discorso a fine stagione sul rinnovo: testa solo al campo e a chiudere prima possibile il discorso scudetto.

La seconda stella era l’obiettivo prioritario dell’Inter e il traguardo è sempre più vicino per Lautaro Martinez e compagni. Intanto la dirigenza di Viale della Liberazione non perde tempo in vista della prossima stagione e ha già tracciato la via per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Inzaghi. Con calma si arriverà alla firma e al prolungamento del tecnico emiliano, che ha confermato la volontà di restare in nerazzurro e di respingere le sirene speciosamente della Premier League. Desiderio comune anche da parte di Zhang e Marotta, che certamente non vogliono farsi sfuggire un allenatore elogiato ormai anche all’estero e che sta confermando tutto il suo potenziale, coniugando risultati e bel gioco.

Calciomercato Inter, cinque punte per Inzaghi: gli scenari su Arnautovic e Sanchez

L’Inter è pronta ad accontentare Inzaghi anche sul lato sportivo, andando a consolidare una squadra già forte e completa in ogni settore.

Marotta lo ha ribadito a più riprese: il prossimo anno ci saranno ancora più partite in campo internazionale, tra la nuova Champions League e il Mondiale per Club dell’estate 2025. Arriveranno certamente nuovi introiti, con l’Inter che ha sensibilmente aumentato i ricavi dando ossigeno al bilancio e alle casse della famiglia Zhang. Zielinski e Taremi saranno i primi due colpi per il mercato estivo, con il duo Marotta-Ausilio che ha anticipato la concorrenza assicurandosi il polacco del Napoli e il centravanti attualmente al Porto a parametro zero. L’iraniano si aggiungerà ai due titolarissimi Thuram e Lautaro Martinez, mentre più avanti sarà valutato il futuro di Arnautovic e Sanchez. Rendimento altalenante per l’ex austriaco e il cileno, con il primo che ha più chance di restare a Milano e con l’obbligo di riscatto dal Bologna (al quale vanno 10 milioni di euro) che si è materializzato dopo la trasferta contro la Roma.

Inter, jolly Valentin Carboni per Marotta

Non è da escludere un rinnovo, anche se al momento complicato, di Sanchez e una permanenza di entrambi alla corte di Inzaghi.

Il numero di partite nella prossima stagione crescerà sensibilmente con il tecnico e la dirigenza che valutano un rooster offensivo più corposo e composto da cinque attaccanti. Un’altra freccia a disposizione sarà anche Valentin Carboni: il baby argentino sta facendo bene in prestito al Monza e in estate si giocherà le sue carte per restare in pianta stabile ad Appiano Gentile. A meno che non arrivi un’offerta fuori mercato da 25-30 milioni di euro per la cessione e titolo definitivo. Tra seconda stella e mercato, Inzaghi e l’Inter non si fermano.