Inzaghi come Allegri: spunta la data per l’accordo da 21 milioni

L’Inter vola e non conosce ostacoli in campionato, con Inzaghi che punta anche alla Champions League. Intanto tiene banco il futuro in panchina del tecnico emiliano

Un’Inter praticamente infallibile e imbattibile nel 2024 e che vola a grandi passi verso l’obiettivo scudetto in campionato.

La squadra di Simone Inzaghi è volata a +15 sulla Juventus in classifica a undici giornate dal termine e vede sempre più vicino il traguardo della seconda stella. L’allenatore piacentino è il grande artefice del cammino interista, tra risultati e gioco spumeggiante che lo hanno posto all’attenzione anche fuori dai confini della penisola. Non è un mistero infatti la corte delle grandi di Premier League per Inzaghi, con il nome dell’ex Lazio accostato anche al Barcellona. Oltremanica è soprattutto il Liverpool ad essersi informato sul conto dell’attuale mister nerazzurro, visto che i ‘Reds’ sono alla ricerca dell’erede di Klopp in panchina.

Inter, rinnovo Inzaghi: ingaggio e le richieste a Zhang

L’Inter però vuole tenersi stretta il suo condottiero e a fine stagione è pronta a blindarlo con il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2025.

Anche Inzaghi ha rimandato tutto a bocce ferme dopo il successo contro il Genoa, la 12° consecutiva nel nuovo anno: “A fine campionato parleremo con la società e faremo una valutazione degli ultimi tre anni. Sento spesso il presidente Zhang, la dirigenza mi è sempre vicina e io qui sto bene: c’è grandissima sintonia“, le parole del tecnico emiliano. Ogni discorso è quindi rinviato alla prossima estate, focus adesso solo sul campo tra scudetto e sogno Champions. Inzaghi metterà sul piatto alcune richieste e la dirigenza insieme a Zhang sono pronte ad accontentarlo. L’allenatore – considerando i risultati ottenuti e il calcio espresso dalla sua Inter – punta a un biennale fino al 2027 con un ingaggio vicino ai 7 milioni di euro tra parte fissa e bonus, alla stregua dei guadagni top di colleghi del calibro di Allegri alla Juve e fino a qualche settimana fa Mourinho alla Roma.

Inoltre, Inzaghi preferirebbe tenere ad Appiano Gentile tutti i suoi campioni senza sacrifici sul mercato come avvenuto negli ultimi anni. Marotta e Zhang da questo punto di vista avranno più margine vista l’impennata dei ricavi e una situazione a bilancio meno traumatica, puntando sulla conferma di tutti i big a partire da Barella e Lautaro Martinez sul quale sia sta lavorando per arrivare alla fumata bianca sul prolungamento.