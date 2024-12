Vlahovic e la lite con la curva: la ricostruzione dopo il confronto alla Continassa | CM.IT

Clima ad alta tensione ieri sera all’Allianz Stadium dopo il deludente pareggio della Juventus contro il Venezia: Dusan Vlahovic nell’occhio del ciclone

Delusione, frustrazione e rabbia: non è certamente un bel day after in casa Juventus dopo l’ennesimo flop stagionale in campionato contro il Venezia.

I lagunari ultimi in classifica hanno sfiorato un’impresa storica all’Allianz Stadium, con la squadra di Thiago Motta (ieri sera in tribuna per squalifica) salvato al 95’ dal rigore trasformato con freddezza da Dusan Vlahovic. Proprio il centravanti serbo è finito nell’occhio del ciclone a fine partita, con la durissima contestazione della tifoseria bianconera che non ha risparmiato nessuno. Il bomber serbo, capocannoniere stagionale della ‘Vecchia Signora’ con 11 reti complessive, ha battibeccato dopo il gol con il portiere avversario Stankovic e mostrato tutto il suo nervosismo per una partita che ormai aveva preso una brutta piega.

Capitan Danilo e compagni fine gara si sono raccolti davanti la Curva Sud come per scusarsi per l’ennesima prestazione deludente, sotto una pioggia di fischi da parte degli ultrà bianconeri. Uno di loro – come raccolto da Calciomercato.it – ha minacciato e insultato pesantemente Vlahovic e da qui si spiega la reazione da parte del numero nove della Juventus.

Juventus, Vlahovic minacciato da un tifoso: il serbo fa chiarezza

L’ex Fiorentina ha voluto fare chiarezza dell’accaduto questa mattina dopo un confronto con la dirigenza alla Continassa, spiegando che a caldo ed emotivamente abbattuto per la mancata vittoria, non è riuscito a controllarsi andando allo scontro con il tifoso in questione.

Vlahovic non aveva intenzione di far polemica o andare contro la tifoseria, al quale peraltro è riconoscente per il sostegno nei suoi confronti anche nei periodi più complicati. Il nazionale serbo uscendo dal campo è stato ricoperto dagli insulti della curva e ironicamente ha mostrato il pollice verso l’alto prima di rientrare negli spogliatoi. Da capire adesso se la frattura sarà subito ricomposta già a partire dalla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari e che strascichi avrà la vicenda anche sul rinnovo di contratto di Vlahovic, che ad oggi resta complicato.

🗣️ #ThiagoMotta in conferenza: “#Vlahovic era ancora a caldo, è il primo che vuole vincere e cambiare le cose. I tifosi hanno la libertà di esprimere le loro emozioni, ma come in ogni aspetto della vita ci vuole sempre rispetto. Non è stata una bella cosa” 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 14, 2024

Notte ad alta tensione all’Allianz Stadium e sul quale ha voluto fare chiarezza anche il diretto interessato, recapitando un messaggio distensivo a tutto l’ambiente: “Capisco il rammarico per gli ultimi risultati e avete tutto il diritto di manifestarlo. Vi ho sempre rispettati dando tutto per la maglia e vi ringrazio per il supporto che ci date quotidianamente. Ora è importante continuare a sostenere la squadra e ripartire uniti tutti insieme“, il post social su Instagram di Vlahovic.