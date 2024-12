Monza, Nesta stecca anche a Lecce: la decisione di Galliani in vista della Juve | CM.IT

La squadra brianzola cade nello scontro salvezza del Via del Mare: la posizione del club sul futuro dell’allenatore

Ancora una sconfitta per il Monza e niente da fare neanche nello scontro salvezza del Via del Mare contro il Lecce. Tete Morente e Krstovic piegano Maldini e compagni, al quale non basta il momentaneo pareggio con la goffa autorete di Dorgu.

Terzo ko di fila per la formazione di Alessandro Nesta, l’ottava complessiva di una stagione finora maledetta per i brianzoli e con una sola vittoria all’attivo (nella trasferta di Verona). Il Monza non ha demeritato neanche contro i salentini, punita dagli episodi e dalle solite amnesie difensive. I biancorossi scivolano in fondo alla classifica agganciati dal Venezia, che ieri ha pareggiato sul campo della Juventus. Malgrado la situazione deficitaria e una prima parte di campionato da dimenticare sul piano dei risultati, non ci sarà nessuno scossone sulla panchina dell’U-Power Stadium.

Monza, niente esonero: si va avanti con Nesta in panchina

Come appreso da Calciomercato.it, Nesta è stato confermato alla guida dei brianzoli e il Ceo Adriano Galliani ha rinnovato la fiducia all’allenatore romano nonostante l’ennesima sconfitta stagionale e contro una diretta concorrente per la corsa salvezza.

Si va avanti quindi con l’ex difensore di Milan e Lazio, con la dirigenza biancorossa che in uno dei momenti più difficili della sua storia recente in Serie A ha voluto ribadire il proprio supporto a Nesta. La stima di Galliani nei confronti del tecnico rimane intatta, con la salvezza matematica che al momento rimane distante soltanto tre punti nonostante gli ultimi risultati negativi della squadra.

🚨 #Monza – #Galliani e la dirigenza brianzola confermano Alessandro #Nesta dopo la sconfitta nello scontro diretto con il #Lecce e l’ultimo posto in classifica: domenica il tecnico sarà in panchina nel match dell’U-Power Stadium contro la #Juventus 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/vxi0eDoLxj — Giorgio Musso (@GiokerMusso) December 15, 2024

Galliani e la società si aspettano comunque una scossa e di invertire il trend nelle prossime partite, con il trittico Juventus, Parma e Cagliari che deciderà le sorti in panchina di Nesta.