Inter, annullate le visite per Taremi: cosa sta succedendo | CM.IT

Slitta l’arrivo di Mehdi Taremi a Milano per le visite mediche con l’Inter: annullato il volo dal Portogallo

Rinviato il blitz del centravanti iraniano Mehdi Taremi in Italia, con le visite mediche che in un primo momento erano state fissate questa mattina tra l’Humanitas di Rozzano e il Coni. Invece sono stati cancellati i due voli dell’attuale centravanti del Porto: il primo con sbarco poco dopo le 10 allo scalo privato di Linate, il secondo per il ritorno in Portogallo programmato stasera alle 20.

Le visite di Taremi – come appreso da Calciomercato.it – saranno riprogrammate nei prossimi giorni, compatibilmente con gli impegni del Porto tra campionato e Champions League. Ieri l’iraniano, tornato dalla Coppa d’Asia, è entrato dalla panchina nel match perso in casa dell’Arouca. L’iter medico di Taremi potrebbe così slittare anche a marzo, con il trasferimento del classe ‘92 che non è comunque in discussione: l’attaccante firmerà un biennale fino al 2026 con opzione per un’altra stagione, con un ingaggio da 3 milioni di euro più bonus a stagione. Tra le motivazioni del rinvio, infatti, c’è anche il fatto che la notizia delle visite di questa mattina fosse ormai diventata di dominio pubblico e non fosse – come avrebbe voluto l’Inter – stato un passaggio in gran segreto. Come invece accaduto per Zielinski.