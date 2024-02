Taremi-Inter, ci siamo: domani le visite mediche | CM.IT

L’iraniano sarà un giocatore dell’Inter a partire della prossima stagione. Entro questa settimana le visite e la firma sul contratto

Tutto pronto per Taremi all’Inter. Come appreso da Calciomercato.it, domani l’attaccante iraniano svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a giugno 2026 con opzione per una ulteriore stagione e stipendio da circa 3 milioni netti più bonus.

L’accordo tra il club di Zhang e il classe ’92 in scadenza a giugno si era chiuso del tutto lo scorso 24 gennaio, nell’incontro avvenuto in sede tra i dirigenti interisti e l’intermediario Pastorello.

Uscito col suo Iran in semifinale di Coppa d’Asia, contro il Qatar che ha poi vinto la manifestazione, Taremi giocherà gli ultimi mesi con la maglia del Porto che indossa dal 2020 e con cui ha messo a segno 86 gol.