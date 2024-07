La Roma ringrazia Yuliia Dovbyk: chi è la moglie del bomber ucraino

La Roma mette la freccia sull’Atletico Madrid per Dovbyk, merito anche della moglie Yuliia: ruolo chiave a favore dei giallorossi

Ore fondamentali per il mercato della Roma, che sta improvvisamente decollando. Giallorossi in chiusura per Soule, come stiamo raccontando sulle pagine di Calciomercato.it, ma l’argentino non è l’unico colpo che potrebbe concretizzarsi a breve per i giallorossi. Roma che ha accelerato anche per Dovbyk, trovando l’intesa con l’attaccante ucraino del Girona, capocannoniere della scorsa Liga.

Gli agenti del giocatore sono arrivati ieri nella Capitale per parlare con il club, che ha strappato il sì. Un sorpasso all’Atletico Madrid, che sembrava chiaramente in vantaggio sul bomber, che porta la firma soprattutto, a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, di Yuliia Dovbyk. Anche la moglie del giocatore infatti avrebbe dato parere favorevole al trasferimento in Italia, recitando dunque un ruolo fondamentale.

Yuliia non è soltanto la compagna di vita di Artem Dovbyk, con cui ha una figlia, la piccola Kira, di due anni, ma molto di più. Piuttosto attiva sui social (ha un profilo Instagram molto aggiornato, con oltre 13 mila followers), cura la comunicazione e il digital marketing di suo marito, ma anche di diversi altri personaggi famosi, in Ucraina e nel resto d’Europa. A lei si deve il sì dell’attaccante ai giallorossi, che adesso però devono trovare l’intesa con il Girona per poter chiudere effettivamente il colpo.