Osimhen via dal Napoli, parla Manna: “Qui per chiudere la telenovela”

Victor Osimhen è ancora legato al Napoli ed è partito con la squadra nel secondo ritiro: Manna fa chiarezza in conferenza stampa

Nella conferenza stampa odierna a Castel di Sangro, al fianco di Giovanni Di Lorenzo c’è anche Giovanni Manna. Il dirigente azzurro parla anche di mercato, in particolare gli viene chiesto del futuro di Victor Osimhen, regolarmente partito con la squadra anche per il secondo ritiro.

Sulle tracce dell’attaccante nigeriano ci sono club arabi e soprattutto il PSG. Nessuno fino a questo momento ha soddisfatto il Napoli offrendo la cifra inserita nella clausola rescissoria, ossia i famosi 130 milioni per liberarlo. “Sono qui per mettere fine alla telenovela estiva legata a Di Lorenzo – dice Manna alla stampa – Non è questa la sede corretta per parlarne”.

Nel frattempo che qualcuno si decida ad affondare il colpo o che il club azzurro decida di abbassare le pretese per liberare il proprio bomber, i contatti con Lukaku proseguono. L’attaccante belga è il numero uno nella lista dei sostituti di Osimhen. Sì, ma per quanto tempo? Attualmente messo fuori progetto dal Chelsea, l’ex Roma non può restare per l’eternità senza squadra. E se il Napoli non trova acquirenti per Victor, anche l’intesa di massima raggiunta con il pupillo di Antonio Conte rischia di saltare.

Manna sul mercato del Napoli: “In attacco siamo al completo”

Sul finire della conferenza stampa dedicata a Giovanni Di Lorenzo, arrivano nuove domande di mercato per il ds azzurro. Dato che ha preferito non sciogliere i dubbi sulla cessione di Osimhen, il quesito cambia, ma non la sostanza. Arriverà una nuova punta per l’inizio della nuova stagione?

A questa domanda, Manna fa il diplomatico: “In questo momento siamo coperti. Abbiamo Osimhen, Simeone e Cheddira. Poi ci sono altri 30 giorni di mercato e valuteremo le opportunità”. Ma le percentuali che 2/3 di questi giocatori citati possano lasciare il Napoli sono molto elevate. Infatti, al di là del bomber nigeriano, anche il futuro del Cholito può cambiare da un momento all’altro. L’ex Verona vuole giocare di più, ma in azzurro ha trovato poco spazio in due anni.

Dunque, si valuteranno le opportunità. Manna per ora ha rinforzato la difesa: il reparto indubbiamente più fragile della passata stagione. Nei prossimi giorni possibili pedine nuove a centrocampo, con Brescianini pronto a rimpiazzare la partenza di Gaetano. E occhio anche all’eventuale partenza di Cajuste. “Il mercato è fatto di opportunità – sostiene Manna in conferenza a Castel di Sangro – Vedremo se saremo intenzionati a coglierle. Siamo consapevoli della forza della squadra per tornare in Champions League, ma non sarà facile”. Una cosa però il ds del Napoli sottolinea con sincera onestà: “Non faremo follie, ma cose inerenti alle richieste del mister”. E finora gli acquisti Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin sono tutti coerenti con il sistema tattico che ha in testa Antonio Conte.