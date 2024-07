Il Milan ringrazia il Napoli: Atalanta beffata da Conte | CM.IT

Nel giorno della partenza per Castel di Sangro, si va definendo la trattativa per rinforzare il centrocampo del Napoli: e il Milan ne trae guadagni

Breve raduno a Castel Volturno, poi subito la partenza per l’Abruzzo, in vista del secondo ritiro. Il Napoli prosegue la preparazione stagionale a Castel di Sangro, dove disputerà tre amichevoli.

In questo scenario, Conte utilizzerà a pieno tutta la rosa a disposizione, compreso il neo-acquisto Alessandro Buongiorno. Ma presto arriveranno nuovi rinforzi che avranno il compito di mantenere alto il livello del roster.

Sono ore delicatissime per Manna, che sta concludendo una duplice trattativa: una in entrata e una in uscita. Gianluca Gaetano è pronto a lasciare la formazione partenopea, ma nel frattempo è partito con i suoi compagni per il secondo ritiro. Presto diventerà un nuovo calciatore del Cagliari. Nel frattempo, il Napoli ha messo le mani su Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone. Atalanta beffata.

Napoli, i dettagli dell’affare Brescianini

Il Napoli prova a sorpassare l’Atalanta per l’acquisto del cartellino di Marco Brescianini. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il club azzurro ha presentato un’offerta al Frosinone di circa 10 milioni di euro + 2 di bonus.

A trarre guadagni in quest’operazione c’è anche il Milan. Infatti, Brescianini è scuola rossonera: cresciuto nelle giovanili da quando aveva 8 anni, fino al 2020. Successivamente è stato girato in prestito, fino all’approdo al club gialloblu. E tra le due società fu stretto un accordo sulla futura rivendita: il Frosinone dovrà versare nelle casse del Milan il 50% della cessione di Brescianini.

L’allenatore azzurro potrà impiegarlo tra i due centrali del centrocampo a 4 o cucirgli il ruolo di mezzala sinistra, visto il vuoto lasciato da Zielinski. Nelle prime uscite a Dimaro, però, il Napoli ha concentrato il suo lavoro sulla difesa a tre, con linea a quattro a centrocampo. Marco potrebbe diventare il vice di Lobotka e Anguissa.

Puntuali. Alle ore 11 il #Napoli lascia Castel Volturno. Direzione Abruzzo, Castel di Sangro per il secondo ritiro. E per qualcuno questo sarà l’ultimo viaggio da tesserato azzurro 🎥 @calciomercatoit pic.twitter.com/4XDDwByoCn — Zullotwit (@zullotwit) July 25, 2024

L’accelerata sul centrocampista mancino classe 2000 fa intendere che per la cessione di Gaetano non manchi molto. A questo punto, il centrocampo di Antonio Conte potrebbe definirsi completato o quasi, al netto di sorprese da ultimi giorni di mercato. Il Napoli continuerà a sfoltire la rosa, cedendo altri esuberi. Anche Ostigard è con le valigie pronte e in attacco servirà la cessione di uno tra Cheddira e Simeone, entrambi regolarmente partiti con la squadra per Castel di Sangro.